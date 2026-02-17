85% रोशनी जाने के दावों के बीच मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, इमरान खान की आंखों की हालत पर अंधेरे का सस्पेंस टूटा

Imran khan eye medical report: इमरान खान की जेल में गोपनीय तरीके से जांच हुई आंखों की जांच में दाईं आंख की नजर 6/24 और बाईं आंख की 6/9 पाई गई, जो चश्मा लगाने पर बेहतर हो जाती है.
Imran khan eye medical report: इमरान खान की आंखों की जांच रावलपिंडी की अडियाला जेल में डॉक्टरों की एक टीम ने की है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बिना चश्मे के उनकी दाईं आंख की रोशनी 6/24 है और बाईं आंख की 6/9 है. रिपोर्ट में बताया गया कि चश्मा लगाने पर दाईं आंख की रोशनी 6/9 तक पहुंच जाती है, जबकि बाईं आंख की रोशनी 6/6 हो जाती है, जिसे सामान्य दृष्टि माना जाता है.
इमरान खान की आंखें फिलहाल कैसी हैं?
आंखों की जांच के मानकों के अनुसार 6/6 नजर का मतलब होता है कि व्यक्ति छह मीटर की दूरी से उतना साफ देख सकता है जितना सामान्य नजर वाला व्यक्ति देखता है. वहीं 6/9 नजर का मतलब है कि व्यक्ति छह मीटर से वही चीज देख पाता है जो सामान्य नजर वाला व्यक्ति नौ मीटर से देख सकता है. इस तरह रिपोर्ट में इमरान खान की नजर की स्थिति को समझाया गया है.
मेडिकल बोर्ड में दो वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे. इनमें अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के विट्रियोरेटिनल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर नदीम कुरैशी और इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नेत्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एम. आरिफ शामिल थे. जांच में पाया गया कि दोनों आंखों का कॉर्निया साफ है और आंखों के आगे वाले हिस्से में कोई असामान्यता नहीं दिखी.
नहीं है ज्यादा दिक्कत
रिपोर्ट के अनुसार दाईं आंख में विट्रियस साफ है, लेकिन उसमें कुछ रेशेदार धुंधलापन देखा गया. आंख के किनारे वाले हिस्से में हल्का रक्तस्राव भी पाया गया. रेटिना के चारों हिस्सों में मीडियम स्तर का खून जमने के निशान दिखे. अलग-अलग जगहों पर चार से पांच कॉटन वूल स्पॉट भी देखे गए. मैक्युला में सूजन कम होती हुई पाई गई और रेटिना अपनी जगह पर ठीक तरह से जुड़ी हुई बताई गई.
गोपनीय तरीके से करवाई गई है जांच
ओसीटी जांच में भी दाईं आंख की सूजन कम होने की पुष्टि हुई है. सेंट्रल मैक्युलर थिकनेस 550 से घटकर 350 तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने डॉक्टरों से मुलाकात कर जानकारी ली. इमरान खान के निजी डॉक्टरों को भी फोन पर उनकी हालत के बारे में बताया गया. हालांकि पीटीआई नेता लतीफ खोसा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि यह जांच गोपनीय तरीके से की गई.
