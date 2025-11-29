इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब पार्टी के नेता ने दिया अपडेट

Imran Khan death rumors: इमरान खान क्या जिंदा हैं, अगर हां तो किस हाल में हैं. कहीं जेल में उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? ऐसे तमाम सवाल करोड़ों पाकिस्तानियों के जेहन में चौबीसों घंटे गू्ंज रहे हैं. हालांकि इमरान की सेहत और जिंदगी के लिए फिक्रमंद दिख रहे अधिकांश लोग या तो उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक हैं या पाकिस्तान के दो राज्यों खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की आम जनता है जो 'पठान' होने के नाते इमरान खान का पारंपरिक रूप से समर्थक करती है.

पीटीआई नेता का बड़ा बयान

इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर दौड़ रही अफवाहों के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद खुर्रम जीशान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप के अलावा इमरान खान के परिवार और उनके वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है क्योंकि इमरान खान को कुछ खास लोगों की शर्तों पर जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है. हालांकि हमें इस बात की गारंटी दी गई है कि वह तो ठीक हैं और अदियाला जेल में ही बंद हैं.

फोटो क्यों नहीं जारी कर रही सरकार?

मीडिया के ये पूछे जाने पर कि जेल जाने के बाद से इमरान खान की कोई तस्वीर क्यों जारी नहीं की गई, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'इमरान खान इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी एक तस्वीर पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल देगी. पाकिस्तान की सत्तारूढ़ व्यवस्था खतरे में दिख रही है, इसलिए पीएमएल (एन) की हुकूमत हमारे लीडर के साथ ऐसा सुलूक कर रही है.

पाकिस्तान में आए दिन खुलेआम उड़ाई जाती हैं संविधान की धज्जियां: जीशान

वर्तमान पाकिस्तान सरकार को नाकाम और नकारा सरकार बताते हुए इमरान खान की पार्टी के नेता ने कहा, 'पाकिस्तान में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है. संविधान के 26वें और 27वें संशोधन का पालन नहीं किया जा रहा है. संविधान की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पाकिस्तान में न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका के कंट्रोल में ले लिया गया है. हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और विरोध जारी रखेंगे.'

