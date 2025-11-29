Advertisement
trendingNow13023078
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब पार्टी के नेता ने दिया अपडेट

Imran Khan Health Updates: इमरान खान की मौत की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. खान की बहनों के साथ जेल के बाहर हुई बदसलूकी के बाद अब पूर्व वजीर ए आजम इमरान खान को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए क्या कहा है उसे जानना सबके लिए बेहद जरूरी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब पार्टी के नेता ने दिया अपडेट

Imran Khan death rumors: इमरान खान क्या जिंदा हैं, अगर हां तो किस हाल में हैं. कहीं जेल में उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? ऐसे तमाम सवाल करोड़ों पाकिस्तानियों के जेहन में चौबीसों घंटे गू्ंज रहे हैं. हालांकि इमरान की सेहत और जिंदगी के लिए फिक्रमंद दिख रहे अधिकांश लोग या तो उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक हैं या पाकिस्तान के दो राज्यों खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की आम जनता है जो 'पठान' होने के नाते इमरान खान का पारंपरिक रूप से समर्थक करती है. 

पीटीआई नेता का बड़ा बयान

इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर दौड़ रही अफवाहों के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद खुर्रम जीशान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप के अलावा इमरान खान के परिवार और उनके वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है क्योंकि इमरान खान को कुछ खास लोगों की शर्तों पर जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है. हालांकि हमें इस बात की गारंटी दी गई है कि वह तो ठीक हैं और अदियाला जेल में ही बंद हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!

फोटो क्यों नहीं जारी कर रही सरकार?

मीडिया के ये पूछे जाने पर कि जेल जाने के बाद से इमरान खान की कोई तस्वीर क्यों जारी नहीं की गई, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'इमरान खान इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी एक तस्वीर पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल देगी. पाकिस्तान की सत्तारूढ़ व्यवस्था खतरे में दिख रही है, इसलिए पीएमएल (एन) की हुकूमत हमारे लीडर के साथ ऐसा सुलूक कर रही है. 

पाकिस्तान में आए दिन खुलेआम उड़ाई जाती हैं संविधान की धज्जियां: जीशान 

वर्तमान पाकिस्तान सरकार को नाकाम और नकारा सरकार बताते हुए इमरान खान की पार्टी के नेता ने कहा, 'पाकिस्तान में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है. संविधान के 26वें और 27वें संशोधन का पालन नहीं किया जा रहा है. संविधान की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पाकिस्तान में न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका के कंट्रोल में ले लिया गया है. हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और विरोध जारी रखेंगे.'

ये भी पढ़ें- Cyclone Ditwah: श्रीलंका में मची तबाही तो एक्शन में आया भारत, INS विक्रांत से भेजे दो 'आसमानी सूरमा', जानें चेतक हेलीकॉप्टर्स की खासियतें

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Imran Khan

Trending news

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC