पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का मुद्दा गरमाया, PTI ने मिलने की मांग पर सरकार को दिया अल्टीमेटम

Imran Khan: सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच अदियाला जेल प्रशासन ने पुष्टि की कि 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं और उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं. इस बीच आपको बता दें कि अगस्त 2023 से बंद खान के स्वास्थ्य या स्थानांतरण की खबरें पूरी तरह निराधार हैं.
Imran Khan Death News: पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. PTI के सांसदों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री से उनके परिवार और नेताओं को मिलने की अनुमति देने की मांग करते हुए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. बता दें, पीटीआई सांसद फैजल जावेद ने सरकार से मांग की कि अगले 24 घंटों में इमरान को उनके परिवार से मिलने दिया जाए और एकांत कारावास की स्थिति स्पष्ट की जाए. सांसद ने सवाल उठाया कि क्यों इमरान को पूरी तरह से अलग रखा गया है और उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही. उन्होंने इस मुद्दे को सीनेट में भी उठाने की मंजूरी मांगी. इस पर पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान मोस्ट वीआईपी कैदी हैं और उनसे मिलने की प्रक्रिया जेल मैनुअल के अनुसार ही होगी. चौधरी ने पीटीआई पर आरोप लगाया कि वे इस मामले को राजनीतिक नाटक बना रहे हैं. चौधरी की प्रतिक्रिया के बाद सदन में हंगामा मच गया और कार्यवाही बाधित हो गई.
अदियाला जेल प्रशासन इमरान खान की मौत की खबरों का किया खंडन
बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान की मौत की अफवाहें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस बीच आज अदियाला जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 73 वर्षीय नेता सुरक्षित हैं और उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है. बयान में अधिकारियों ने कहा कि पीटीआई नेतृत्व को इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे दी गई है. उनके स्थानांतरण या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं. बता दें, इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. अफवाहों के फैलने के बाद सोशल मीडिया पर #WhereIsImranKhan हैशटैग ट्रेंड करता रहा है. अधिकारियों ने सभी दावों को खारिज किया और जोर देकर कहा कि खान अदियाला जेल में स्वस्थ हैं.
अदियाला जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी
इस बीच आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी अदियाला जेल पहुंचे जहां इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के आरोपों में रखा गया है. अफरीदी के साथ कई पीटीआई सांसद और समर्थक भी मौजूद थे जो खान के स्वास्थ्य और जेल में उनके रखरखाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के विरोध में एकत्र हुए थे. इस बीच, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आरोप लगाया कि उनके भाई को एकांत कारावास में रखा गया है और उन्होंने इस व्यवहार को दमनकारी तथा अवैध बताया.
पुलिस ने शुरुआती बातचीत के बाद आश्वासन दिया कि अलीमा खान और उनके परिवार को इमरान खान से मिलने की अनुमति दी जाएगी. अफरीदी ने कहा कि पीटीआई ने हर मंगलवार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखा है और वे हर गुरुवार को अदियाला जेल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी सांसद और सदस्य नियमित रूप से साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हों. इसके अलावा अफरीदी ने कहा कि इमरान खान के नाम का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने वालों को अब जेल में बंद पीटीआई संस्थापक के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए. उन्होंने 7 दिसंबर को पेशावर में एक राजनीतिक सभा आयोजित करने की भी घोषणा की.
क्यों खास है अदियाला जेल
इस बीच आपको बता दें कि अदियाला जेल पाकिस्तान की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली और कुख्यात जेलों में से एक है. 1882 में निर्मित इस जेल में उच्च स्तरीय कैदी, अपराधी और आतंकवाद के दोषी बंद रहते हैं. यह जेल 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने से पहले उनकी हिरासत के लिए भी जानी गई थी. वर्तमान परिसर 1986 में पूरा हुआ और लगभग 100 एकड़ में फैला है.
इसे मूल रूप से 1927 कैदियों के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन अब यहां 6000 से अधिक कैदी हैं. जेल में महिलाओं, बच्चों और वीआईपी कैदियों के लिए अलग परिसर, तीन फांसीघर, पूजा स्थल, पुस्तकालय, कंप्यूटर केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं, कृषि भूमि और मनोरंजन क्षेत्र भी मौजूद हैं. अदियाला जेल पंजाब सरकार के अधीन संचालित होती है. मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इमरान खान के मुलाकात अधिकार या जेल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं.