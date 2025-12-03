जेल में इमरान खान को मिलता है डीजल से बना खाना? नर्क से भी बदतर है पाकिस्तान की यह जेल

Imran Khan In Jail: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान रावलपिंडी के आदियाला जेल में बंद हैं. बता दें कि इस जेल में उनसे पहले कई बड़े राजनेता भी रह चुके हैं.
Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं. वहीं बीते दिनों उनके जेल में मौत होने की खबर ने स्थिति को अधिक तनावपूर्ण बना दिया था, हालांकि अब उनके परिवार का कहना है कि वह जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना का काफी सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि इमरान खान रावलपिंडी के आदियाला जेल में बंद हैं. इसे पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है. चलिए जानते हैं कि वहां बंद कैदियों के साथ कैसा बर्ताव होता है.
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने रावलपिंडी की आदियाला जेल को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की थी. इसमें बताया गया कि इस जेल में खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल के बदले गाड़ियों में इस्तेमाल जले हुए डीजल का उपयोग किया जाता है. खासतौर पर मीट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. इसको लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है. कैदियों ने शिकायत की है कि खाने में डीजल की बदबू आती है.
बता दें कि आदियाला जेल पाकिस्तान का कोई आम जेल नहीं है. यहां कई बड़े राजनेताओं और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यहीं फांसी की सजा मिली थी. इस जेल को रावलपिंडी कोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर 100 एकड़ में बनाया गया है. इस जेल में कैदियों के साथ कई तरह के अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं. इसीलिए इसे पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जेल माना जाता है.
इस जेल को लेकर एक और खास बात ये है कि पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद साल 1988में इस जेल को तुड़वा दिया था. इसके अलावा इस जेल में नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी, पूर्व पीएम चौधरी शुजात हुसैन, पूर्व पीएम युसुफ रजा गिलानी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जैसे लोग भी यहां कैदी बनकर रह चुके हैं. इसके साथ ही मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी भी इसी जेल में बंद है.