पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा भूचाल: इमरान खान की पार्टी में चुनाव से पहले ही फूट! खुद की बनाई कमेटी को क्यों भंग कर दिया?

PTI withdraws parliamentary board for Islamabad local polls: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस्लामाबाद स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है. पार्टी का कहना है कि बोर्ड का गठन पार्टी संविधान के खिलाफ था. यह कदम आंतरिक असहमति और नेतृत्व से जुड़े विवादों के बाद उठाया गया है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 31, 2025, 12:53 PM IST
Islamabad local polls: पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) एक बार फिर आंतरिक विवादों को लेकर सुर्खियों में है. इस्लामाबाद में 15 फरवरी को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले PTI ने अपने ही बनाए संसदीय बोर्ड को वापस ले लिया है. पार्टी ने यह फैसला यह कहते हुए लिया कि बोर्ड का गठन पार्टी संविधान के मुताबिक नहीं था. 

क्या था पूरा मामला?
27 दिसंबर को PTI के अतिरिक्त महासचिव फिरदौस शमीम नकवी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सात सदस्यीय संसदीय बोर्ड का गठन किया था. इस बोर्ड को इस्लामाबाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस बोर्ड में एडवोकेट शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, फौजिया अरशद, जमशेद मुगल और शेराज़ कियानी जैसे नाम शामिल थे.

क्यों रद्द हुआ बोर्ड?
कुछ ही दिनों बाद PTI के महासचिव सलमान अकरम राजा ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 27 दिसंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बाद में यह समझ आया कि बोर्ड का गठन पार्टी संविधान का उल्लंघन करते हुए किया गया था. बताया जा रहा है कि बोर्ड में ऐसे दो लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें पूर्व PTI नेता असद उमर का करीबी माना जाता है.

क्षेत्रीय अध्यक्ष की नाराज़गी
PTI इस्लामाबाद रीजन के अध्यक्ष आमिर मुगल ने इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार क्षेत्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बिना संसदीय बोर्ड नहीं बनाया जा सकता. मुगल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को महासचिव सलमान अकरम राजा और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के सामने उठाया, जिसके बाद बोर्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया.

चुनाव की तैयारी पूरी
हालांकि, बोर्ड विवाद के बीच भी PTI ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. आमिर मुगल के मुताबिक, पार्टी ने इस्लामाबाद की सभी 125 यूनियन काउंसिल में नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं. हर यूनियन काउंसिल में 9 सीटें हैं, जिसके चलते कई उम्मीदवारों के नामांकन भरे गए हैं.इस्लामाबाद में 15 फरवरी को लोकल बॉडी चुनाव होने हैं. शहर की 125 यूनियन काउंसिल हैं और हर UC में 9 सीटें हैं. PTI ने सभी 125 UC में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं. कई जगहों पर एक से ज्यादा पर्चे भी दाखिल किए गए हैं.

चुनाव चिन्ह नहीं मिला
चूंकि PTI को अपना चुनाव चिन्ह (बल्ला) नहीं मिल सका है, इसलिए पार्टी के सभी उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे. मंगलवार आखिरी तारीख थी नामांकन जमा करने की, और PTI ने समय पर सभी कागजात जमा कर दिए. अब पार्टी नई बोर्ड के जरिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी. लेकिन यह मामला एक बार फिर PTI के अंदरूनी कलह को उजागर करता है, लेकिन पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगाने का दावा कर रही है.

TAGS

Imran Khan

