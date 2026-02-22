पाकिस्तान में नई सियासी टक्कर, इमरान खान की रिहाई को बनी ‘फोर्स’; शहबाज-मुनीर में बढ़ रही बेचैनी

Imran Khan Latest News: पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ एक नई फौज सिर उठा रही है. जी हां, जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इमरान समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने 'इमरान खान रिलीज फोर्स' बनाने का ऐलान कर दिया है. सीएम सोहेल ने कहा, 'मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान करता हूं.'

'इमरान खान रिहाई फोर्स' का हुआ ऐलान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी, समर्थक और पाकिस्तान की अवाम मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ अब आर-पार के मूड में आ गई है. इमरान की रिहाई के लिए बाकायदा इमरान खान रिहाई फोर्स बना दी गई है. इमरान खान के समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने इस बात का ऐलान किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोहेल अफरीदी ने कहा, 'स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं. जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी. इसमें हम मेंबरशिप देंगे. ये फोर्स इमरान खान की रिहाई के लिए जंग लड़ेगी.'

4-5 दिन में तैयार हो जाएंगे मेंबरशिप कार्ड

इमरान समर्थकों का कहना है कि शहबाज सरकार अदालत के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रही है. इसलिए अब जन आंदोलन शुरू करना जरूरी हो गया है. इमरान खान रिहाई फोर्स को इसी आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है. इमरान खान रिहाई फोर्स के मेंबरशिप कार्ड चार से पांच दिन में तैयार हो जाएंगे. ईद-उल-फितर के बाद पेशावर में युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी.

रिहाई फोर्स में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अलग-अलग विंग शामिल होंगे. इनमें इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन (ISF), इंसाफ यूथ विंग, महिला विंग, माइनॉरिटी विंग, प्रोफेशनल्स और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल किए जाएंगे. संगठन को औपचारिक रूप से रजिस्टर किया जाएगा और यह एक कमांड चेन के तहत काम करेगा.

'जा सकती है सोहेल अफरीदी की कुर्सी'

इमरान खान रिहाई फोर्स के ऐलान ने मुनीर एंड कंपनी को बैचैन कर दिया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोहेल को सीधी चेतावनी दे डाली है. उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी के बयानों के कारण उनकी कुर्सी जा सकती है.

रमजान का महीना खत्म होते ही इमरान खान रिहाई फोर्स एक्टिव हो जाएगी और जाहिर है इसके बाद मुनीर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. इमरान समर्थकों के तीखे तेवर मुनीर एंड कंपनी को डरा रहे हैं. इसीलिए वो इमरान खान रिहाई फोर्स को लेकर अब धमकीबाजी पर उतर आए हैं.