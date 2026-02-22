Advertisement
trendingNow13119288
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में नई सियासी टक्कर, इमरान खान की रिहाई को बनी ‘फोर्स’; शहबाज-मुनीर में बढ़ रही बेचैनी

पाकिस्तान में नई सियासी टक्कर, इमरान खान की रिहाई को बनी ‘फोर्स’; शहबाज-मुनीर में बढ़ रही बेचैनी

Imran Khan Release Force News: पाकिस्तान में नई सियासी टक्कर का आगाज होने वाला है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम और पीटीआई नेता सोहेल अफरीदी ने 'इमरान खान रिहाई फोर्स’ को बनाने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद शहबाज-मुनीर की बेचैनी बढ़ गई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में नई सियासी टक्कर, इमरान खान की रिहाई को बनी ‘फोर्स’; शहबाज-मुनीर में बढ़ रही बेचैनी

Imran Khan Latest News: पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ एक नई फौज सिर उठा रही है. जी हां, जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इमरान समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने 'इमरान खान रिलीज फोर्स' बनाने का ऐलान कर दिया है. सीएम सोहेल ने कहा, 'मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान करता हूं.'

'इमरान खान रिहाई फोर्स' का हुआ ऐलान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी, समर्थक और पाकिस्तान की अवाम मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ अब आर-पार के मूड में आ गई है. इमरान की रिहाई के लिए बाकायदा इमरान खान रिहाई फोर्स बना दी गई है. इमरान खान के समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने इस बात का ऐलान किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोहेल अफरीदी ने कहा, 'स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं. जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी. इसमें हम मेंबरशिप देंगे. ये फोर्स इमरान खान की रिहाई के लिए जंग लड़ेगी.'

 4-5 दिन में तैयार हो जाएंगे मेंबरशिप कार्ड

इमरान समर्थकों का कहना है कि शहबाज सरकार अदालत के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रही है. इसलिए अब जन आंदोलन शुरू करना जरूरी हो गया है. इमरान खान रिहाई फोर्स को इसी आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है. इमरान खान रिहाई फोर्स के मेंबरशिप कार्ड चार से पांच दिन में तैयार हो जाएंगे. ईद-उल-फितर के बाद पेशावर में युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी.

रिहाई फोर्स में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अलग-अलग विंग शामिल होंगे. इनमें इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन (ISF), इंसाफ यूथ विंग, महिला विंग, माइनॉरिटी विंग, प्रोफेशनल्स और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल किए जाएंगे. संगठन को औपचारिक रूप से रजिस्टर किया जाएगा और यह एक कमांड चेन के तहत काम करेगा.

'जा सकती है सोहेल अफरीदी की कुर्सी'

इमरान खान रिहाई फोर्स के ऐलान ने मुनीर एंड कंपनी को बैचैन कर दिया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोहेल को सीधी चेतावनी दे डाली है. उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी के बयानों के कारण उनकी कुर्सी जा सकती है. 

रमजान का महीना खत्म होते ही इमरान खान रिहाई फोर्स एक्टिव हो जाएगी और जाहिर है इसके बाद मुनीर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं.  इमरान समर्थकों के तीखे तेवर मुनीर एंड कंपनी को डरा रहे हैं. इसीलिए वो इमरान खान रिहाई फोर्स को लेकर अब धमकीबाजी पर उतर आए हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?