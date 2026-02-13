बची है आंखों की 20 फीसदी रोशनी, पाकिस्तान में मची खलबली, इमरान को लेकर शहबाज सरकार ने उठाया ये कदम

Imran Khan To Shift In New Islamabad Prison: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही नई जेल में शिफ्ट होने वाले हैं. इसको लेकर गृह मंत्री ने जानकारी दी है.
Imran Khan To Shift In New Cell: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही दूसरी जेल में ट्रांसफर होने वाले हैं. इसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि इमरान खान को 2 महीने बाद इस्लामाबाद में नई जेल बनने पर वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा. नकवी का कहना है कि उस नई सेल में मेडिकल की सुविधाएं होंगी. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट की ओर से दोषी ठहराया गया है इसलिए उन्हें वहां की एक जेल में ट्रांसफर किया जाएगा.
मोहसिन नकवी की ये टिप्पणियां ऐसे वक्त पर सामने आई हैं, जब इमरान खान की आई साइट में भारी कमी, स्वास्थ्य में भारी गिरावट और लंबे समय से अडियााला जेल के अंदर एकांत में बंद होने की खबरें सामने आई हैं. अदालत के एक वकील की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के साथ जानबूझकर अमानवीय और अवैध व्यवहार किया जा रहा है. यह पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान की देखरेख में किया गया था. उन्होंने कहा कि इमरान खान को आईसाइट में गंभीर कमी, स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट और अडियाला जेल के अंदर लंबे समय तक एकांत कारावास का सामना करना पड़ा है.
'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के दाहिने आंखों की लगभग 80 प्रतिशत रोशनी खत्म हो चुकी है. यह समस्या जेल अधिकारियों के कई महीनों तक उनके मेडिकल कंप्लेन को नजरअंदाज करने के बाद हुई है. वहीं इससे पहले इमरान खान की बहन अलीमा ने अडियाला जेल के अध्यक्ष अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी और पार्टी के अधिकारियों ने उन पर लापरवाही का आरोप लगाया था. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 फरवरी 2026 को इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए 16 फरवरी 2026 की डेडलाइन तय की थी. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा,' इमरान का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें हस्तक्षेप बेहद जरूरी था.'
कोर्ट में 2 सदस्य की बेंच ने कहा कि इमरान खान को अपने बच्चों से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए. वहीं प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें अपने पसंद के किसी भी डॉक्टर से आई चेकअप कराने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने पूर्व पीएम के मेडिकल से जुड़ी शिकायतों को महीनों से नजरअंदाज किए जाने की खबरों को भी खारिज करते कहा कि विपक्ष आंखों से जुड़ी समस्या का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है.