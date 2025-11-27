इमरान खान की जेल के बाहर धरना खत्म, इस दिन परिवार और समर्थकों से मिल पाएंगे पूर्व पाक पीएम

Imran Khan Update: रावलपिंडी (Rawalpindi) के अदियाला जेल (Adiala Jail) के पास गोरखपुर चेकपोस्ट पर इमरान खान (Aleema Khan) की बहन अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सपोर्टर्स का धरना पुलिस के साथ सफल बातचीत के बाद खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी एआरवाई न्यूज ने एक ऑफिशियल बयान का हवाला देते हुए दी.

2 दिसंबर को इमरान खान से मिलने का मौका

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने धरना स्थल पर अलीमा खान और पीटीआई नेताओं से शुरुआती बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूर्व पीएम इमरान के साथ मीटिंग का इंतजाम किया जाएगा. परिवार को अब आज बाद में और फिर अगले मंगलवार (2 दिसंबर) को इमरान खान से मिलने की गारंटी दी गई है, जिससे प्रदर्शनकारी शांत होकर वहां से चले गए.

इमरान की बहन दे रही थीं धरना

इससे पहले, अलीमा खान अदियाला जेल के बाहर एक पक्के इरादे वाले धरने को लीड कर रही थीं, और कह रही थीं कि जब तक उन्हें अपने जेल में बंद भाई से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, वह वहां से नहीं जाएंगी. एआईवाई न्यूज के मुताबिक, उन्होंने बार-बार कहा कि वो और उनका परिवार जब तक जरूरी होगा, चेकपोस्ट पर रहने के लिए तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को अकेले कैद में रखा जा रहा है, और इस बर्ताव को "दमनकारी" और "गैर-कानूनी" बताया. उन्होंने कहा, "जब तक हमें मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती, हम यहीं रहेंगे. इमरान खान के साथ जो हो रहा है, वो गलत है."

पाकिस्तान का 'जंगलराज'

इस हालात को "जंगल का कानून" बताते हुए, उन्होंने अधिकारियों पर पीटीआई के फाउंडर के साथ गैर-कानूनी बर्ताव करने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया, "जो लोग कहते हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर यहां इतनी पुलिस क्यों है?" अलीमा खान ने कहा कि परिवार का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, और कहा, "ये हमारा देश है, और हमें पदर्शन करने का पूरा हक है."

मरियम नवाज पर निशाना

उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की आलोचना की, और आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल "दूसरी महिलाओं को बदनाम करने" के लिए किया जा रहा है, और दावा किया कि ये काम पीएमएल-एन लीडर मरियम नवाज (Maryam Nawaz) को खुश करने के लिए किए गए थे. उन्होंने आगे कहा, "अगर वे हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं -- हम डरते नहीं हैं."

धरने से हुई भारी दिक्कतें

बातचीत कामयाब होने से पहले, धरने की वजह से अदियाला जेल रोड पर भारी दिक्कत हुई थी. दोनों तरफ घंटों तक जाम लगा रहा, जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया और आने-जाने वाले परेशान हो गए. एम्बुलेंस और स्कूल वैन जाम में फंस गईं. एआरवाई न्यूज के मुताबिक, एक स्कूल वैन ड्राइवर ने रिपोर्टर्स को बताया कि परेशान माता-पिता बार-बार फोन कर रहे थे, उन्हें चिंता थी कि उनके बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हैं. वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स ने बताया कि लोकल लोगों में परेशानी बढ़ रही थी, शुरू में प्रोटेस्ट खत्म होने का कोई इशारा नहीं दिख रहा था, जब तक कि पुलिस की बातचीत से ये खत्म नहीं हो गया.

(इनपुट-एएनआई)