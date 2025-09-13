कीड़ों वाला कमरा, एसिड मिला खाना, गंदा पानी...जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की दयनीय हालत, UN से मांगी मदद
पाकिस्तान-चीन

कीड़ों वाला कमरा, एसिड मिला खाना, गंदा पानी...जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की दयनीय हालत, UN से मांगी मदद

Imran Khan UN Appeal: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमारन की पत्नी बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया गया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 12:20 PM IST
कीड़ों वाला कमरा, एसिड मिला खाना, गंदा पानी...जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की दयनीय हालत, UN से मांगी मदद

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी साल 2023 से जेल की सजा भुगत रहे हैं. अब उनकी पत्नी की कानूनी टीम ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में तत्काल अपील दायर की है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों पर जेल में दंपति को अमानवीय व्यवहार और यातनाएं देने का आरोप लगाया गया है. मामले को लेकर PTI नेता जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम समेत बुशरा बीबी की बहन ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष यातना संबंधी रिपोर्टर डॉक्टर एलिस एडवर्ड्स के सामने इन अपीलों को दायर किया था. 

इमरान खान ने दायर की अपील 
बुखारी ने जानकारी दी कि इमरान खान की ओर से दो अपीलें और बुशरा बीबी की ओर से एक अपील दायर की गई है. अमेरिका स्थित लॉ फर्म पर्सियस स्ट्रैटेजीज की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन याचिकाओं में उनके मामलों की जांच और पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने का आग्रह किया गया है कि इमरान खान औक बुशरा बीबी पर किसी भी तरह के अत्याचार और दुर्व्यवहार को तुरंत बंद किया जाए.   

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान ने 500 मिलियन डॉलर में अब क्या बेच दिया? मच गया बवाल

अपील में क्या कहा गया? 
अपील में इमरान खान के साथ हिरासत में गंभीर दुर्व्यवहार का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके साथ लंबे समय तक एकांत कारावास में शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दूषित खाना दिया जा रहा है. इतना ही नहीं उन्हें चिकित्सा देखभाल और कानूनी सलाहकार समेत परिवार तक पहुंचने से मना किया जा रहा है. यह कुल मिलाकर यातना और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के बराबर है.        

ये भी पढ़ें- इजरायल की कोसने कतर पहुंचे शहबाज शरीफ ने दिया जोशीला भाषण, लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों ट्रोल हो गए?

क्या है फर्म का तर्क? 
फर्म ने यह भी तर्क दिया कि यह व्यवहार संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (CAT) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) के तहत पाकिस्तान के दायित्वों का उल्लंघन करता है.  इसके बाद फर्म ने स्पेशल रिपोर्ट से इमरान खान और उनकी पत्नी की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया.' इसमें मनमाने ढंग से हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के पिछले फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि खान की कैद मनमाना, राजनीति से प्रेरित और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.  इमरान खान की लीगल टीम के मुताबिक खान को जेल में एक छोटी सी आइसोलेशन कोठरी में रखा गया. वहां नेचुरल लाइट नहीं है. शौचालय भी खुला है. उन्हें नींद की भारी कमी, बिजली कटौती के कारण अत्यधिक गर्मी, बेहद अपर्याप्त भोजन और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है. इतना ही नहीं बुशरा बीबी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दूषित भोजन परोसा जाता है और उन्हें कीड़ों से भरे कमरे में कैद किया गया है.    

FAQ 

बुशरा बीबी का क्या आरोप है? 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने संयुक्त राष्ट्र में अपील दायर की है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों पर जेल में अमानवीय व्यवहार और यातनाएं देने का आरोप लगाया गया है? 

इमरान खान की ओर से कौन सी अपीलें दायर की गईं? 
इमरान खान की ओर से दो अपीलें और बुशरा बीबी की ओर से एक अपील दायर की गई है, जिसमें उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विवरण दिया गया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

;