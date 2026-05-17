बाबरी चौक बना जैन मंदिर... इस्लामपुरा भी कहलाएगा कृष्णनगर; लाहौर से क्यों हटाए जा रहे मुस्लिम नाम?

Lahore Hindu Name: लाहौर फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करने जा रहा है. पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बड़ा फैसला लेते हुए, बदली गई जगहों के नाम फिर से पुराने नामों पर रखने का फैसला किया है.
Trending Photos
Lahore Hindu Name: वैसे तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस्लामी कट्टरता के लिए पहचाना जाता है, हालांकि हाल ही में आईं कुछ खबरों उसके पुरानी छवि को बेहतर करती नजर आ रही हैं. पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जिनकी मिसाल पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलती है. भारत के सरहदी शहर अमृतसर से महज 50km की दूर, लाहौर में कई ऐसी जगहों के नामों को बदलकर, फिर से हिंदू नामों या फिर उन नामों पर कर दिया है, जो ब्रिटिश काल में हुआ करते थे.
मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने यह मीटिंग इसी साल मध्य मार्च में की थी. इस मीटिंग में पंजाब सरकार ने मरियम नवाज की अध्यक्षता में सड़कों, गलियों और ऐतिहासिक कॉलेजों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला कर लिया था. बीते वर्षों में लाहौर की कई ऐतिहासिक सड़कों और इलाकों के नाम भी बदले गए. ब्रिटिश दौर या हिंदू पहचान से जुड़े नामों की जगह इस्लामी, पाकिस्तानी या स्थानीय ऐतिहासिक हस्तियों के नाम रखे गए, लेकिन मरियम नवाज के इस फैसले के बाद फिर से पुराने नाम बहाल किए गए, ताकि लाहौर की पुरानी पहचान को वापस लौटाया जा सके.
नीचे ग्राफिक्स में उन नामों की लिस्ट दी गई है, जो पहले थे और नए नाम के तौर पर उन नामों उन नामों को दिखाया गया है, जिन्हें बीच में बदलकर इस्लामी या फिर स्थानीय नेताओं के नाम पर रख दिया था. हालांकि अब फिर से पुराने नाम लौटाए जा रहे हैं.
हालांकि इसमें एक विवाद लाहौर के मिंटो पार्क (अब ग्रेटर इकबाल पार्क) से भी जुड़ा है. इसी दौरान सवाल उठा कि अगर विरासत बचानी है, तो मिंटो पार्क के उन ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड और अखाड़ों को क्यों नहीं लौटाया जा रहा, जिन्हें पहले तोड़ दिया गया था.
जब शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब ग्रेटर इकबाल पार्क परियोजना के दौरान यहां मौजूद तीन ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड, कई क्रिकेट क्लब और पारंपरिक कुश्ती अखाड़े को हटा दिया गया था. अब आलोचकों का कहना है कि इससे लाहौर की दशकों पुरानी खेल संस्कृति खत्म हो गई. इसी मिंटो पार्क से फजल महमूद, अब्दुल हफीज कर्दार, आमिर सोहेल, सलीम मलिक और इंजमाम-उल-हक जैसे क्रिकेटर जुड़े रहे, जबकि भारत के दिग्गज लाला अमरनाथ ने भी बंटवारे से पहले यहीं क्रिकेट सीखा था.
यहां का अखाड़ा भी ऐतिहासिक माना जाता था, जहां गामा पहलवान और इमाम बख्श जैसे पहलवान कुश्ती लड़ चुके थे. अब जबकि पंजाब सरकार लाहौर की ऐतिहासिक पहचान बहाल करने की बात कर रही है, खेल समुदाय सवाल उठा रहा है कि मिंटो पार्क के क्रिकेट ग्राउंड और अखाड़े की बहाली पर अब तक कोई ठोस फैसला क्यों नहीं लिया गया.