Advertisement
trendingNow13220152
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनबाबरी चौक बना जैन मंदिर... इस्लामपुरा भी कहलाएगा कृष्णनगर; लाहौर से क्यों हटाए जा रहे मुस्लिम नाम?

बाबरी चौक बना जैन मंदिर... इस्लामपुरा भी कहलाएगा कृष्णनगर; लाहौर से क्यों हटाए जा रहे मुस्लिम नाम?

Lahore Hindu Name: लाहौर फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करने जा रहा है. पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बड़ा फैसला लेते हुए, बदली गई जगहों के नाम फिर से पुराने नामों पर रखने का फैसला किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 17, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबरी चौक बना जैन मंदिर... इस्लामपुरा भी कहलाएगा कृष्णनगर; लाहौर से क्यों हटाए जा रहे मुस्लिम नाम?

Lahore Hindu Name: वैसे तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस्लामी कट्टरता के लिए पहचाना जाता है, हालांकि हाल ही में आईं कुछ खबरों उसके पुरानी छवि को बेहतर करती नजर आ रही हैं. पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जिनकी मिसाल पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलती है. भारत के सरहदी शहर अमृतसर से महज 50km की दूर, लाहौर में कई ऐसी जगहों के नामों को बदलकर, फिर से हिंदू नामों या फिर उन नामों पर कर दिया है, जो ब्रिटिश काल में हुआ करते थे. 

मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने यह मीटिंग इसी साल मध्य मार्च में की थी. इस मीटिंग में पंजाब सरकार ने मरियम नवाज की अध्यक्षता में सड़कों, गलियों और ऐतिहासिक कॉलेजों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला कर लिया था. बीते वर्षों में लाहौर की कई ऐतिहासिक सड़कों और इलाकों के नाम भी बदले गए. ब्रिटिश दौर या हिंदू पहचान से जुड़े नामों की जगह इस्लामी, पाकिस्तानी या स्थानीय ऐतिहासिक हस्तियों के नाम रखे गए, लेकिन मरियम नवाज के इस फैसले के बाद फिर से पुराने नाम बहाल किए गए, ताकि लाहौर की पुरानी पहचान को वापस लौटाया जा सके.

नीचे ग्राफिक्स में उन नामों की लिस्ट दी गई है, जो पहले थे और नए नाम के तौर पर उन नामों उन नामों को दिखाया गया है, जिन्हें बीच में बदलकर इस्लामी या फिर स्थानीय नेताओं के नाम पर रख दिया था. हालांकि अब फिर से पुराने नाम लौटाए जा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

मिंटो पार्क को लेकर हो रहा है विवाद

हालांकि इसमें एक विवाद लाहौर के मिंटो पार्क (अब ग्रेटर इकबाल पार्क) से भी जुड़ा है. इसी दौरान सवाल उठा कि अगर विरासत बचानी है, तो मिंटो पार्क के उन ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड और अखाड़ों को क्यों नहीं लौटाया जा रहा, जिन्हें पहले तोड़ दिया गया था.

जब शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब ग्रेटर इकबाल पार्क परियोजना के दौरान यहां मौजूद तीन ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड, कई क्रिकेट क्लब और पारंपरिक कुश्ती अखाड़े को हटा दिया गया था. अब आलोचकों का कहना है कि इससे लाहौर की दशकों पुरानी खेल संस्कृति खत्म हो गई. इसी मिंटो पार्क से फजल महमूद, अब्दुल हफीज कर्दार, आमिर सोहेल, सलीम मलिक और इंजमाम-उल-हक जैसे क्रिकेटर जुड़े रहे, जबकि भारत के दिग्गज लाला अमरनाथ ने भी बंटवारे से पहले यहीं क्रिकेट सीखा था.

गामा पहलवान ने भी यहीं लड़ा था अखाड़ा

यहां का अखाड़ा भी ऐतिहासिक माना जाता था, जहां गामा पहलवान और इमाम बख्श जैसे पहलवान कुश्ती लड़ चुके थे. अब जबकि पंजाब सरकार लाहौर की ऐतिहासिक पहचान बहाल करने की बात कर रही है, खेल समुदाय सवाल उठा रहा है कि मिंटो पार्क के क्रिकेट ग्राउंड और अखाड़े की बहाली पर अब तक कोई ठोस फैसला क्यों नहीं लिया गया.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

LahorePakistan

Trending news

दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग