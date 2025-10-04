Advertisement
VIDEO: जब पाकिस्तान में गूंजा 'जय हिंद' का नारा, सीमापार किसने दिखाया ऐसा 'भाईचारा'?

Pakistan News: पाकिस्तान में बीती रात 'जय हिंद' के नारे लगे तो बवाल कट गया. ऐसा इसलिए पाकिस्तान खुद को कट्टर इस्लामिक मुल्क मानता है. ऐसे में वहां जय हिंद की गूंज को सुनकर पाकिस्तानी भड़क गए. वायरल वीडियो पर बवाल काटने लगे. मगर सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान में जय हिंद का नारा किसने लगाया, क्यों लगाया और इस नारेबाजी का मामला आखिर है क्या?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:57 AM IST
Jai Hindi Chant in Pakistan: पाकिस्तान चारों ओर से घिरकर दुश्मनों से मार खा रहा है. ताजा मामले में जब बिना कोई लड़ाई लड़े यानी सर्जिकल स्ट्राइक या बिना कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाए बगैर कोई पाकिस्तान को धो दे तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान कितना लाचार हो चुका है. ताजा मामले में पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा भाई चारा निभाया है कि मत पूछिए पाकिस्तान में जय हिंद का नारा गूंज गया. दरअसल एशिया कप में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान में मौजूद अफगानिस्तानी स्टूडेंट्स ने इंडिया-इंडिया का नारा लगाया तो पाकिस्तानियों का दम निकल गया.

वायरल वीडियो

23 सेकंड के एक वीडियो ने छुटभैयों की तो छोड़िए डायरेक्ट मुनीर-शहबाज के पैरों तले की जमीन खिसका दी है. दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पाकिस्तान का है वो भी लाहौर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का. मगर जानते हैं इस वीडियो में जो स्टूडेंट जय हिंद का नारा लगा रहे हैं वो मुसलमान तो हैं, मगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से है और ये अफगानी स्टूडेंट पाकिस्तान की सरजमीं पर बिना किसी डर और हिचक के जय हिंद के नारे लगा रहे हैं.

जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया. लिहाजा सरहद पार बैठे अफगानी भी भारत का सपोर्ट कर रहे थे. ऐसे में लाहौर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अफगानी स्टूडेंट भारत की जीत के बाद जश्न मनाने लगे. जय हिंद-जय हिंद के नारे लगाने लगे, बस फिर क्या ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

जहां सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर हिंदुस्तानी जमकर कमेंट करने लगे, अफगानी स्टूडेंट के भाईचारे को सलाम करने लगे. वहीं पाकिस्तानी इस वीडियो को देख बिलबिलाने लगे. अफगानी स्टूडेंट और वहां कि अवाम को खरी-खोटी सुनाने लगे और तो और इस वीडियो को इस्लाम और मुसलमानों के लिए खतरा तक बताने लगे.

पाकिस्तानियों की बुद्धि भ्रष्ट

इस वाकये से परेशान कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तानियों ने कहा, 'अफगानी तो शुरू से ही दोगले थे. वो तो शुरूआत से ही इंडिया को सपोर्ट करते थे. इन्होंने कई चीजों में इंडिया को सपोर्ट किया है. अफगानी खुद अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस रीजन में इंडिया ही है. अफगानिस्तानी मुस्लिम है, उन्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो डबल गेम खेल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'सिंदूर' से 'तिलक' तक! टीम इंडिया ने PAK को हराकर जीता एशिया कप, PM मोदी ने ऐसे दी बधाई

दरअसल, यही पाकिस्तान की दिक्कत है वो हर चीज में मजहब तलाशता है. उसे विवाद की शक्ल देता है और जब बात उसके फायदे की हो तो सबकुछ भूल जाता है.

 

