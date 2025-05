India Pakistan War: पाकिस्तान के फिर दो टुकड़े होंगे? भारत का जबर्दस्त अटैक, बलूचों ने UN से मान्यता मांगी

पाकिस्तान पर आज की रात बहुत भारी पड़ी है. शाम होते-होते उसने सीमा से लगते इलाकों में हमास की तरह एक साथ रॉकेट हमले किए तो कुछ ही देर में भारत ने भी पाकिस्तान को गाजा बनाने की मुकम्मल तैयार कर ली. आधी रात होते-होते पाकिस्तान और पीओके में ताबड़तोड़ हमले किए गए. सही मौका देख बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों का समूह संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया. वे अलग बलूचिस्तान देश का दावा कर रहे हैं.

पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश बनाने की मांग तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान का राष्ट्रगान बज रहा है. बलूचिस्तानी एक्टिविस्टों और संगठनों ने UN से मान्यता देने की अपील की है, साथ ही पाकिस्तान से अपना पूरा इलाका छोड़ने को कहा है. बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र से मान्यता देने के लिए बैठक करने की अपील की है. उधर, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पिछले 24 घंटे में कई बड़े धमाके हुए हैं. पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं. 8 मई को ही पाक सेना के एक काफिले को बीएलए ने उड़ा दिया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है. सूत्रों के हवाले से Zee News के पास जानकारी है कि BLA ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की 14 चौकियों पर कब्जा कर लिया है. सोशल मीडिया पर बलोच एक्टिविस्ट #OperationSindoorTillVictory और #PakisganLeaveBalochistan जैसे हैशटैग के साथ बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं.

Our fight is for the restoration of genuine peace where no Pakistani will dare to ask a Hindu for reciting Kalma and murder him in front of his wife and children.

Our noble fight is to make this region free of cancerous and terrorist epicenter Pakistan.

