घर मेरे तू आवे... एक भारतीय के स्वागत में घोड़े के पैरों में घुंघरू बांध ढोल लेकर नाचने क्यों लगे पाकिस्तानी?

जिस पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग सेफ नहीं हैं, वहां भारत में जन्मे एक सिख का धूमधाम से स्वागत हुआ. सिख सरदार के वेलकम में पाकिस्तानी नाचने लगे. हां, आप वीडियो देखिए जिस कार में सिख मेहमान बैठे थे उसके आगे पैरों में घुंघरू बांधकर घोड़े नाचते हुए चले. सबसे आगे बैंड पार्टी चल रही थी. गाड़ियों का काफिला जिस गली से निकल रहा था वहां कैमरों से तस्वीरें क्लिक हो रही थीं. सड़क पर चूना डाला गया था. तस्वीर देखकर ऐसा लगेगा कि पाकिस्तानी सिख मेहमान को खुश करना चाह रहे थे. अब सवाल उठता है कि वह कौन हैं और पाकिस्तान क्यों आए थे? पहले वीडियो देखिए.

दरअसल, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बंगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुशब जिले के अपने पैतृक गांव गली सिखन वाली देखने गए थे. 3 फरवरी को पाक पंजाब में भारतीय सिख के स्वागत में सारी तैयारियां की गई थीं. साफ-सफाई और सुरक्षा, ढोल-नगाड़े, माला-फूल ही नहीं, गाड़ियों का काफिला उतारा गया था.

Ajay Pal Singh Banga, World Bank President, visits ancestral home in Khushab and Gurudwara Singh Sabha under Evacuee Trust Property Board. Praises restoration, management, religious freedom, and interfaith harmony in Pakistan #ReligiousHeritage #InterfaithHarmony #Pakistan

अजय पाल सिंह बंगा खुशब में अपने पैतृक घर के साथ-साथ गुरुद्वारा सिंह सभा भी गए. सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने इस दौरे के वीडियो शेयर किए. पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय में गजब का उत्साह देखा गया.

A deeply moving moment in Khushab in Pakistan as former Punjab provincial minister and now MPA Asif Bhai welcomes Ajay Banga, President of the @worldbankgroup , and his wife to the ancestral village of his parents.

On a short visit to Pakistan, Banga began his journey with…

On a short visit to Pakistan, Banga began his journey with… pic.twitter.com/nL3a6PxjpB — Ravinder Singh Robin (@rsrobin1) February 3, 2026

भारतीय सिख को खुश क्यों करना चाहता है पाकिस्तान?

इसकी वजह बड़ी स्पष्ट है. वैसे तो अजय बंगा का यह निजी दौरा था. वह अपने पुरखों की जमीन देखने आए थे लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्हें खुश करने का मौका मिल गया. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस दौरे को शांति और सांस्कृतिक जुड़ाव के संदेश के तौर पर पेश किया. कड़ी सुरक्षा के जिस तरह धूमधाम से आयोजन किया गया, उससे साफ है कि पाकिस्तान को अपने खाली खजाने को भरने के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद चाहिए. पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और लोन लेकर ही गाड़ी चल रही है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कई मंचों से मांगते भी रहे हैं.

बंगा का स्वागत पाकिस्तान में 'माटी का लाल' कहकर किया गया लेकिन यही पाकिस्तानी सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय को वो सम्मान नहीं देते.

कौन हैं अजय बंगा

अजय बंगा का जन्म 1959 में महाराष्ट्र में हुआ. वह ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा नाम हैं. इस समय वह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 14वें प्रेसिडेंट हैं. जून 2023 में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर जो बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया था, उसमें बंगा भी शामिल हैं.