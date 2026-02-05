Advertisement
घर मेरे तू आवे... एक भारतीय के स्वागत में घोड़े के पैरों में घुंघरू बांध ढोल लेकर नाचने क्यों लगे पाकिस्तानी?

एक भारतीय का पाकिस्तान में इस तरह धूमधाम से वेलकम किया जाना चौंकाता है. इसके पीछे पाकिस्तान अपनी मुराद पूरी करना चाहता है. हां, जिस भारतीय सिख के वेलकम में ढोल-नगाड़े बजे, घोड़े के पैरों में घूंघरू बांधकर नचाए गए, वह कोई आम शख्स नहीं हैं. वह एक पावरफुल सरदार हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:21 PM IST
जिस पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग सेफ नहीं हैं, वहां भारत में जन्मे एक सिख का धूमधाम से स्वागत हुआ. सिख सरदार के वेलकम में पाकिस्तानी नाचने लगे. हां, आप वीडियो देखिए जिस कार में सिख मेहमान बैठे थे उसके आगे पैरों में घुंघरू बांधकर घोड़े नाचते हुए चले. सबसे आगे बैंड पार्टी चल रही थी. गाड़ियों का काफिला जिस गली से निकल रहा था वहां कैमरों से तस्वीरें क्लिक हो रही थीं. सड़क पर चूना डाला गया था. तस्वीर देखकर ऐसा लगेगा कि पाकिस्तानी सिख मेहमान को खुश करना चाह रहे थे. अब सवाल उठता है कि वह कौन हैं और पाकिस्तान क्यों आए थे? पहले वीडियो देखिए. 

दरअसल, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बंगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुशब जिले के अपने पैतृक गांव गली सिखन वाली देखने गए थे. 3 फरवरी को पाक पंजाब में भारतीय सिख के स्वागत में सारी तैयारियां की गई थीं. साफ-सफाई और सुरक्षा, ढोल-नगाड़े, माला-फूल ही नहीं, गाड़ियों का काफिला उतारा गया था. 

अजय पाल सिंह बंगा खुशब में अपने पैतृक घर के साथ-साथ गुरुद्वारा सिंह सभा भी गए. सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने इस दौरे के वीडियो शेयर किए. पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय में गजब का उत्साह देखा गया. 

भारतीय सिख को खुश क्यों करना चाहता है पाकिस्तान?

इसकी वजह बड़ी स्पष्ट है. वैसे तो अजय बंगा का यह निजी दौरा था. वह अपने पुरखों की जमीन देखने आए थे लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्हें खुश करने का मौका मिल गया. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस दौरे को शांति और सांस्कृतिक जुड़ाव के संदेश के तौर पर पेश किया. कड़ी सुरक्षा के जिस तरह धूमधाम से आयोजन किया गया, उससे साफ है कि पाकिस्तान को अपने खाली खजाने को भरने के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद चाहिए. पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और लोन लेकर ही गाड़ी चल रही है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कई मंचों से मांगते भी रहे हैं.  

बंगा का स्वागत पाकिस्तान में 'माटी का लाल' कहकर किया गया लेकिन यही पाकिस्तानी सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय को वो सम्मान नहीं देते.  

कौन हैं अजय बंगा

अजय बंगा का जन्म 1959 में महाराष्ट्र में हुआ. वह ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा नाम हैं. इस समय वह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 14वें प्रेसिडेंट हैं. जून 2023 में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर जो बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया था, उसमें बंगा भी शामिल हैं.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

india pakistan news

