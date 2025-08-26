तो सुधर गए भारत-चीन के संबंध! PM मोदी, पुतिन की आगवानी करने को बेताब शी जिनपिंग; बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?
Advertisement
trendingNow12897538
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

तो सुधर गए भारत-चीन के संबंध! PM मोदी, पुतिन की आगवानी करने को बेताब शी जिनपिंग; बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

India China Relation: चीन में होने वाली शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) की बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं. इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे. लगभग 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन का दौरान करने जा रहे हैं. इस बैठक को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 26, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो सुधर गए भारत-चीन के संबंध! PM मोदी, पुतिन की आगवानी करने को बेताब शी जिनपिंग; बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

SCO Meeting China: भारत और चीन के बीच तनाव काफी हद तक खत्म हो गया है. दोनों देशों के रिश्ते मधुर हो रहे हैं. इसी बीच विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे. लगभग 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन का दौरान करने जा रहे हैं. इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा पुतिन सही कई नेता मौजूद रहेंगे.बैठक को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन इन नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है, यह एकजुटता का भव्य प्रदर्शन होगा.

क्या बोले विदेश मंत्रालय के सचिव
इसके अलावा सचिव ने कहा कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं. एससीओ में 10 सदस्य हैं. भारत के अलावा, इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. तियानजिन में आगामी 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में 31 अगस्त की शाम को एक स्वागत भोज शामिल है और मुख्य शिखर सम्मेलन अगले दिन, सोमवार, 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. 

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बैठक
प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है. यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश सीमा विवाद को कम करने पर लगे है. विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश सैनिकों की वापसी, व्यापार में सुधार और नए सहयोग पर ध्यान दे सकते हैं. भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है, यह शिखर सम्मेलन 2001 में संगठन की स्थापना के बाद सबसे बड़ा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जिनपिंग का दावा
इस बैठक को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न कहा है कि चीन और रूस के संबंध दुनिया के सबसे स्थिर और रणनीतिक हैं.  रूस के ड्यूमा या संसद के निचले सदन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के साथ एक बैठक के दौरान, शी ने दोनों देशों के संबंधों को विश्व शांति का एक स्थिर स्रोत" बताया और वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की बात कही. जिसकी वजह से ये सम्मेलन अमेरिका का प्रभाव कम करने और नई वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर माना जा रहा है. बता दें कि रूस और चीन के संबंध 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद और मजबूत हुए हैं. चीन युद्ध के दौरान लगातार रूस का समर्थन करता रहा है और हमले की कभी निंदा नहीं की. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

SCO Meeting China

Trending news

'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
;