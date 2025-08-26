तो सुधर गए भारत-चीन के संबंध! PM मोदी, पुतिन की आगवानी करने को बेताब शी जिनपिंग; बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

SCO Meeting China: भारत और चीन के बीच तनाव काफी हद तक खत्म हो गया है. दोनों देशों के रिश्ते मधुर हो रहे हैं. इसी बीच विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे. लगभग 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन का दौरान करने जा रहे हैं. इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा पुतिन सही कई नेता मौजूद रहेंगे.बैठक को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन इन नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है, यह एकजुटता का भव्य प्रदर्शन होगा.

क्या बोले विदेश मंत्रालय के सचिव

इसके अलावा सचिव ने कहा कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं. एससीओ में 10 सदस्य हैं. भारत के अलावा, इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. तियानजिन में आगामी 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में 31 अगस्त की शाम को एक स्वागत भोज शामिल है और मुख्य शिखर सम्मेलन अगले दिन, सोमवार, 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बैठक

प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है. यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश सीमा विवाद को कम करने पर लगे है. विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश सैनिकों की वापसी, व्यापार में सुधार और नए सहयोग पर ध्यान दे सकते हैं. भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है, यह शिखर सम्मेलन 2001 में संगठन की स्थापना के बाद सबसे बड़ा होगा.

जिनपिंग का दावा

इस बैठक को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न कहा है कि चीन और रूस के संबंध दुनिया के सबसे स्थिर और रणनीतिक हैं. रूस के ड्यूमा या संसद के निचले सदन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के साथ एक बैठक के दौरान, शी ने दोनों देशों के संबंधों को विश्व शांति का एक स्थिर स्रोत" बताया और वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की बात कही. जिसकी वजह से ये सम्मेलन अमेरिका का प्रभाव कम करने और नई वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर माना जा रहा है. बता दें कि रूस और चीन के संबंध 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद और मजबूत हुए हैं. चीन युद्ध के दौरान लगातार रूस का समर्थन करता रहा है और हमले की कभी निंदा नहीं की.