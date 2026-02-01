भारत की 'मेगा डील' ने छीनी पाकिस्तान की नींद! यूरोप के बाजारों से होगा पाक का पत्ता साफ, 1 करोड़ नौकरियों पर मंडराया खतरा

India eu free trade agreement: भारत-यूरोपीय संघ के नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को यूरोप में लगभग पूरी तरह टैक्स फ्री पहुंच मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान की जीएसपी प्लस के तहत मिली व्यापारिक बढ़त खत्म होने वाली है. पाकिस्तान को डर है कि अगर 2027 के बाद उसकी विशेष छूट भी नहीं बढ़ी, तो उसके निर्यात और लाखों नौकरियों पर बड़ा असर पड़ेगा.
Trending Photos
India eu free trade agreement: भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को नई दिल्ली में एक बड़ा फ्री ट्रेड समझौता हुआ है. इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है. करीब 20 साल की बातचीत के बाद ये समझौता पूरा हुआ है. यह समझौता दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 25 प्रतिशत हिस्से को जोड़ता है. दोनों पक्षों की कुल आबादी लगभग 2 अरब है. इस समझौते से भारत को यूरोपीय बाजार में सीधी और बड़ी पहुंच मिलने जा रही है. वहीं पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी व्यापारिक बढ़त खत्म हो जाएगी. पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस समझौते के असर को लेकर यूरोपीय संघ के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है.
भारत और पाकिस्तान का टेक्सटाइन निर्यात लगभग बराबर
असल में अब तक यूरोपीय बाजार में पाकिस्तान को भारत पर एक खास फायदा मिला हुआ था. पाकिस्तान को यूरोपीय संघ की जीएसपी प्लस योजना के तहत बड़ी राहत मिलती थी. इस योजना के तहत पाकिस्तान के करीब 66 प्रतिशत उत्पाद बिना शुल्क के यूरोप भेजे जाते थे. इसमें कपड़ा और पहने जाने वाली बाकी चीजों जैसे उत्पाद सबसे जरूरी थे. दूसरी ओर भारत के निर्यातकों को इसी तरह के सामान पर 9 से 12 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता था. इसी वजह से पाकिस्तान के कपड़ा उत्पाद यूरोप में सस्ते पड़ते थे. आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का टेक्सटाइल निर्यात लगभग 6.2 अरब डॉलर का है. जबकि भारत का निर्यात करीब 5.6 अरब डॉलर है. भारत पर टैक्स होने के बावजूद दोनों के आंकड़े लगभग बराबर रहे हैं.
चिंता में है पाकिस्तान...!
अब नए भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से यह अंतर लगभग खत्म हो जाएगा. इस समझौते के बाद भारत को भी यूरोप में बड़े पैमाने पर शुल्क मुक्त पहुंच मिलने वाली है. इससे पाकिस्तान की वह बढ़त बेअसर हो जाएगी, जो उसे जीएसपी प्लस के कारण मिल रही थी. इसके साथ ही पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी परेशानी है. उसे जो जीएसपी प्लस दर्जा 2014 में मिला था, उसकी अवधि दिसंबर 2027 में समाप्त हो जाएगी. अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान को यूरोप में मिलने वाली विशेष रियायतें पूरी तरह खत्म हो सकती हैं. पाकिस्तान का यूरोपीय संघ उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. इसलिए वहां के कारोबारी वर्ग में गहरी चिंता देखी जा रही है.
हाथ से निकल सकता है यूरोपीय बाजार
पाकिस्तान के व्यापार संगठनों ने खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है. ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के प्रमुख कामरान अर्शद ने कहा कि भारत अब यूरोपीय बाजार में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गया है. कई क्षेत्रों में उसने पाकिस्तान की जीएसपी प्लस बढ़त को पीछे छोड़ दिया है. बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के चेयरमैन साकिब फैयाज मगून ने कहा कि जैसे ही भारत को शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी, पाकिस्तान का फायदा खत्म हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पाकिस्तान के निर्यात को भारी नुकसान हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि एक बार बाजार हाथ से निकल गया तो उसमें दोबारा लौटना बेहद मुश्किल होता है.
पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे को लेकर यूरोपीय संघ से लगातार बातचीत कर रही है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि जीएसपी प्लस योजना अब तक पाकिस्तान और यूरोपीय संघ दोनों के लिए फायदेमंद रही है. उन्होंने बताया कि यूरोप को पाकिस्तान से सस्ते और नियमित रूप से कपड़ा और परिधान मिलते रहे हैं. यह यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए भी उपयोगी रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल हुए रणनीतिक संवाद में इस विषय पर चर्चा हुई थी. इसके बाद कई बैठकों में भी यह मुद्दा उठाया गया है. पाकिस्तान अलग-अलग यूरोपीय देशों और ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय मुख्यालय से संपर्क बनाए हुए है.
पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री डॉ. गौहर एजाज ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान का जीरो टैक्स वाला सुनहरा दौर अब खत्म होने जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे करीब एक करोड़ नौकरियों पर खतरा आ सकता है. उन्होंने सरकार से कहा कि उद्योगों को क्षेत्रीय स्तर की ऊर्जा कीमतें, टैक्स और फाइनेंस की सुविधा देनी होगी. अब भारत के समझौते के लागू होने के बाद भारत के लगभग 95 प्रतिशत श्रम आधारित उत्पाद यूरोपीय संघ में बिना शुल्क जाएंगे. वहीं यूरोप से भारत आने वाली लग्जरी कारें और वाइन भी सस्ती हो जाएंगी. इससे भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट