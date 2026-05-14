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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत के वॉटर स्ट्राइक से सूखेगा पाकिस्तान का हलक! चिनाब पर 5 बांधों का खौफ, शहबाज के सलाहकार बोले- अब बूंद-बूंद को तरसेंगे!

भारत के 'वॉटर स्ट्राइक' से सूखेगा पाकिस्तान का हलक! चिनाब पर 5 बांधों का खौफ, शहबाज के सलाहकार बोले- अब बूंद-बूंद को तरसेंगे!

Indus Waters Treaty: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि भारत चिनाब नदी पर पांच बांध बना रहा है, जो 2030 तक पूरे हो सकते हैं. राणा का कहना है कि इससे पाकिस्तान में पानी संकट और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है और अब पाकिस्तान नए जलाशय बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पानी स्टोर किया जा सके.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 08:44 AM IST
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Chenab River Dispute
Chenab River Dispute

Chenab River Dispute: भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर बेचैनी और बढ़ गई है. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि भारत चिनाब नदी पर 5 बड़े बांध बना रहा है, जो साल 2030 तक पूरे हो सकते हैं. राणा सनाउल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी के लिए तरस सकता है. उनका आरोप है कि भारत भविष्य में पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है.

भारत पानी रोक भी सकता है और छोड़ भी सकता है

एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से बातचीत में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर भारत के पास अधिक जल नियंत्रण क्षमता आ गई, तो वह जरूरत के समय पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक सकता है. राणा ने यह भी आशंका जताई कि भारत अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर पाकिस्तान के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. राणा ने कहा कि पाकिस्तान को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार करनी होगी और इस मुद्दे पर सभी प्रांतों के बीच सहमति बनानी जरूरी है.

पानी को हथियार बना रहा भारत

राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. राणा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अब जल प्रबंधन और नए जलाशयों के निर्माण पर गंभीरता से विचार कर रही है. राणा के मुताबिक, पाकिस्तान के भीतर तीन से चार बड़े जलाशय बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, ताकि अगर भारत पानी रोके तो उसका सामना किया जा सके और अगर अचानक पानी छोड़ा जाए तो उसे स्टोर किया जा सके.

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चिनाब नदी क्यों है अहम?

बता दें कि चिनाब नदी (Chenab River) सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदियों में से एक है और पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. करीब 974 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के संगम से निकलती है. यह नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है. आगे चलकर यह सतलज और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है.

भारत को सिंधु जल संधि के तहत चिनाब नदी पर सीमित उपयोग, सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं विकसित करने का अधिकार प्राप्त है. इसी क्रम में भारत बगलिहार बांध और रातले जलविद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है.

बगलिहार बांध को लेकर धमकी

राणा सनाउल्लाह इससे पहले भी भारत की जल परियोजनाओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. राणा ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. राणा ने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान भारत के बगलिहार बांध को निशाना बना सकता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान विधानसभा में 'धुरंधर' की एंट्री, विधायक का दावा- भारतीय एजेंसियों के लिए काम कर रहे हमारे MLA

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पहले इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा. राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया कि चिनाब नदी के शुरुआती हिस्से में बड़े जलाशय बनाने की योजना पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी जानकारी दी गई है. पाकिस्तान अब अपनी जल सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने और संभावित संकट से निपटने की तैयारी में जुटा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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