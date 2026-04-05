भारत की लगातार बढ़ती सैन्य तैयारियों से PAK में घबराहट, ख्वाजा आसिफ बोले- हिंदुस्तान कर सकता है फाल्स फ्लैग ऑपरेशन

Khawaja Asif Latest Threat to India: ईरान जंग के बीच भारत की लगातार तेज हो रही रक्षा तैयारियों से पाकिस्तान में दहशत है. उसे आशंका है कि भारत इन जंगी तैयारियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है. राजनाथ सिंह की हालिया चेतावनी से उसका डर और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पर कोई हमला हुआ तो इस बार जवाब करारा और निर्णायक होगा. पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को बयान देकर भारत को धमकी दी.

मीडिया से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'वे किसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं, या तो अपने लोगों के जरिए या भारत की हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों के माध्यम से. कहीं लाशें रखकर दावा करेंगे कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कुछ हरकतें कीं. अगर इस बार वे ऐसा ड्रामा रचने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम लड़ाई को कोलकाता तक ले जाएंगे.'

लड़ाई को कोलकाता तक ले जाएंगे- ख्वाजा आसिफ

अपने गृह नगर सियालकोट में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी. उन्होंने कहा कि भारत अगर कोई गलत कदम उठाता है तो पाकिस्तान मजबूती के साथ उसका जवाब देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है. लेकिन ऐसा होता है तो इस लड़ाई को कोलकाता तक ले जाया जाएगा.

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आसिफ ने दावा किया कि अपने स्थानीय एजेंटों या भारत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके कोई घटना रचाई जा सकती है. इसके बाद झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है. उन्होंने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने ऐसा किया तो पाकिस्तान का जवाब तेज, सटीक और निर्णायक होगा.

'आरएसएस शिविरों के अंदर तक करेंगे हमला'

इससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत के साथ अगला संघर्ष पिछली बार से कहीं ज्यादा गहरा जाएगा. डींग हांकते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेनाएं भारतीय घरों और आरएसएस शिविरों के अंदर तक हमला करेंगी.

उन्होंने कहा, 'इस बार संघर्ष 200-250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा. हम उनकी सरजमीं में घुसकर उनके घरों के अंदर मारेंगे. इंशाअल्लाह, अगर वे फिर कोशिश करेंगे तो पिछले साल से भी ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. अब हम घरों के अंदर, आरएसएस सदस्यों के कैंपों में हमला करेंगे.'

राजनाथ की चेतावनी से तिलमिला गया है पाकिस्तान

ख्वाजा आसिफ के बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस चेतावनी के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत पर भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा. राजनाथ की इस चेतावनी से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, जिसकी भड़ास पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से लगातार दो दिन दिए जा रहे बयानों में दिख रही है.

पहले भी आक्रामकता दिखाता रहा है पाकिस्तान

बताते चलें कि भारत के प्रति आक्रामक भाषा का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर यूएस और इजरायल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो इस्लामाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों को निशाना बना सकता है.

उन्होंने कहा था, 'अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हमें दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों पर हमला करना चाहिए. भले ही हमारी रेंज वहां (यूएस) तक न पहुंचे, अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम बिना सोचे-समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला करेंगे.'