India-Pakistan: 'भारत जंग की तैयारी कर रहा है...', ईरान-इजरायल वॉर के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति का दावा

Asif Ali Zardari: पाकिस्तान के नेताओं में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ किस कदर भर गया है. इसकी बानगी पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भाषण में देखने को मिली. जरदारी ने कहा कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है. उसके नेता कह चुके हैं कि वे एक और जंग की तैयारी में लगे हैं. लेकिन मैं फिर भी शांति का पक्षधर हूं. पाकिस्तान की संसद में जरदारी ने कहा, 'मैं अपनी पूरी जिंदगी शांति की वकालत करता रहा हूं. मैं इसकी सिफारिश नहीं करता हूं. लेकिन मैं कहता हूं कि जंग की तैयारी छोड़कर बातचीत की टेबल पर आना चाहिए. क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यही रास्ता है.' जरदारी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब पाकिस्तान बुरी तरह घिरा हुआ है. एक तरफ उसकी अफगानिस्तान से तकरार चल रही है तो दूसरी ओर बलोचिस्तान के लड़ाके उसकी नाक में दम किए हुए हैं.

