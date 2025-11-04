'समंदर के रास्ते भारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला...' ऑपरेशन सिंदूर के बाद 'त्रिशूल' के कोहराम से कांप रही मुनीर की आर्मी!

Pakistan on tri-services exercise Trishul: ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए भारत के त्रिशूल अभ्यास ने पड़ोसी पाकिस्तान को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह ड्रिल देखकर पाक आर्मी खौफ में है और भारत पर समुद्री फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाकर हमले की चिंता जाहिर कर रही है. खौफ इतना है कि पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक (डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी) बकायदा अपने देश में पत्रकारों से इस मामले में बात की है. आइए, जानते हैं पूरी स्टोरी...

ऑपरेशन सिंदूर का कोहराम, पाकिस्तान को सबक!

याद कीजिए अप्रैल 2025 का वो काला दिन, जब पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला किया. जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. जिसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का ऐसा कहर बरपाया था कि पूरी जिंदगी पाकिस्तान को यह मार याद रहेगी. उस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा था, "सिंदूर ने पाक को ऐसा सबक दिया कि वो अब दो बार सोचेगा. इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश की, जहां बिना नुकसान भारत ने दुश्मन देश को धूल चटा दी.

त्रिशूल अभ्यास: भारत की तीनों सेनाओं का जबरदस्त जोर!

अब बात त्रिशूल की जिसकी खौफ से डरा है पाकिस्तान. 3 नवंबर से शुरू यह ट्राई-सर्विस एक्सरसाइज अरब सागर से राजस्थान तक फैला हुआ है. आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर मल्टी-डोमेन वॉरगेम का अभ्यास कर रही है. इसमें हजारों सैनिक, फाइटर जेट, warships, सबमरीन और आर्टिलरी सिस्टम ने हिस्सा ले रहे हैं. यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ऐसा बड़ा ड्रिल है, जो 13 नवंबर तक चलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत का फोकस?

इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, रैपिड मोबिलाइजेशन और मैरीटाइम सुप्रीमेसी. आसान शब्दों में कहे तो भारत इस अभ्यास के जरिए पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वह जमीन, समुद्र और आसमान कहीं भी दुश्मन को धूल चटा सकता है.

पाक आर्मी का खौफ, समुद के रास्ते पाकिस्तान पर हमला

इसी त्रिशूल अभ्यास की धमक से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है. डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी "हमें संदेह है कि भारत झूठा समुद्री अभियान चलाने की कोशिश कर सकता है," डीजी आईएसपीआर ने कहा और ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान ऐसी संभावनाओं के प्रति पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने यह भी कहा कि इस झूठा अभियान के ज़रिए भारत पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले का झूठ फैलाएगा. डीजी आईएसपीआर ने सेना की कार्रवाई को रक्षात्मक और लक्षित बताया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत जो भी करे जमीन, समुद्र या हवा में इस बार हमारा जवाब ज्यादा सख्त होगा. लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, यह पाक का घबराहट का इजहार है. आखिरकार, टीटीपी और बालोच विद्रोह से जूझते पाकिस्तान के लिए भारत की ताकत डरावनी है.