आतंक का अड्डा खुद है पाकिस्तान, लेकिन भारत पर लगा रहा था इल्जाम, मिला मुंहतोड़ जवाब

India Rejects Pak Claim on Islamabad Suicide Blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब मंगलवार 11 नवंबर 2025 को जब आत्मघाती विस्फोट हुआ. इसके बाद पाक लीडरशिप ने अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और भारत पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया. हालांकि, इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है. इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है.

पाक के इल्जाम बेबुनियाद

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने कहा, "भारत साफ तौर से बौखलाए पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से लगाए जा रहे बेबुनियाद और निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करता है.देश में चल रहे मिलिट्री इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुपरविजन और पावर ग्रैब से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़ना पाकिस्तान की एक पुरानी चाल है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असलियत से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान की हताशा से भरे भ्रामक चालों से गुमराह नहीं होगा."

Our response to media queries on remarks made by the Pakistani leadership

सुसाइड ब्लास्ट के बाद बौखलाया पाक

इस्लामाबाद की जिला अदालत भवन के बाहर हुए विस्फोट में 12 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पाक लीडरशिप ने इल्जामात का दौर शुरू कर दिया. वहां के पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने इसे "भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद" कहा. ये कमेंट्स ऐसे टाइम में आई हैं जब वो देश आतंकवादी संगठनों के फलने-फूलने का अड्डा बना हुआ है. पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) भी इस मुहिम में शामिल हो गए, जिन्होंने कहा, "हम जंग की हालत में हैं." उन्होंने आगे जोर दिया कि कैसे "काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं." गृह मंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi,) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बमबारी "भारत समर्थित तत्वों और अफगान तालिबान के गुर्गों ने की थी".

आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता पाक

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ के हवाले से कहा, "ये हमले भारत की तरफ प्रायोजित आतंकवाद का ही एक हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को अस्थिर करना है." अपनी धरती पर टेरर ग्रुप को पनपने देने के बाद इस तरह के कमेंट्स पाक लीडरशिप का आम लहजा है. 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में हुए एक कायराना हमले में, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की एक ब्रांच, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की न तो पुष्टि की और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की.