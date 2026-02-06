भारत ने किया रिजेक्ट तो पाकिस्तान ने खरीदा, अब चीन का है ग्वादर पर कब्जा, बलूचिस्तान में बना हिंसा का मुख्य कारण

Gwadar Port History: बलूचिस्तान लिबरेशन आमा (BLA) के हमलों और पाकिस्तानी सेना की ओर से सैन्य अभियानों की शुरुआत के बाद पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर सुर्खियों में आया है. कई बलूच समूहों का यह मानना कि उनकी जमीन पर पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों खासतौर पर चीन का कंट्रोल है. वैसे तो आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके में फैसले लेने की प्रक्रिया तेजी से चीनी हितों से प्रेरित हो रही है. खासतौर पर ग्वादर में यह धारणा सबसे ज्यादा स्पष्ट है, जो आर्थिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अलगाव दोनों का प्रतीक बन चुका है.

40 साल के लिए चीन को बेचा पोर्ट

ग्वादर एक तटीय शहर है. भले ही यह इलाका पाकिस्तान का है, लेकिन यहां इस्लामाबाद से ज्यादा चीन के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं. इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ग्वादर पोर्ट है, जो चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का मुख्य भाग है. इसे चीनी कंपनी 'चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी' ऑपरेट करती है. पाकिस्तान ने साल 2017 में चीन को 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट सौंप दिया है. चीन के पास इस पोर्ट के डेवलेपमेंट, नियंत्रण और कमाई का बड़ा हिस्सा है. इस पोर्ट में होने वाली 91 फीसदी कमाई चीन के पास ही जाती है, जबकि पाकिस्तान को केवल 9 फीसदी हिस्सा ही मिलता है. इसी के चलते बलूचिस्तान के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. बलूच समुदायों का कहना है कि उन्हें अपनी ही जमीन पर विकास परियोजनाओं से बहुत कम लाभ दिखाई देता है.

भारत के पास क्यों नहीं आया ग्वादर?

ग्वादर आज के समय में भारत के पास होता, लेकिन इसे स्वीकार न करने के चलते यह पाकिस्तान के पास चला गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमान के सुल्तान ने लगभग साल 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ग्वादर की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. अगर भारत इसे स्वीकार कर लेता तो अरब सागर का रणनीतिक मानचित्र और भारत-पाकिस्तान संबंध काफी अलग दिख सकते थे. भारत के इसे स्वीकारने से मना करने के 2 वर्ष बाद साल 1958 में यह इलाका पाकिस्तान के पास चला गया. ओमान ने इस्लामाबाद को ग्वादर 30 लाख पाउंड ( लगभग 36 करोड़) में बेचा था. आज ग्वादर पोर्ट चीन के कंट्रोल में है और इसी के चलते बलूचिस्तान में विरोध और हिंसा लगातार बढ़ रही है. अजहर अहमद के आर्टिकल 'Gwadar: A Historical Kaleidoscope' में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से सार्वजनिक किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि भारत में जैन समुदाय की ओर से ग्वादर खरीदने की पेशकश की गई थी. वे इसकी अच्छी कीमत दे सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया.

ग्वादर आज क्यों महत्वपूर्ण है?

विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित ग्वादर पोर्ट आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है. यह चीन के लिए अरब सागर तक पहुंचने का रास्ता है और इससे उसकी समुद्री यात्रा कम हो जाती है. पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक विकास का मौका है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से भी खतरनाक है. बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के कारण ग्वादर अब स्थानीय विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शक्ति की राजनीति के बीच फंस गया है. बता दें कि ग्वादर कभी मछुआरों का एक छोटा और शांत कस्बा हुआ करता था. यहां के लोग मछली बेचकर जीवन जीते थे, लेकिन पोर्ट बनने के बाद यहां से लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे लोगों में और गुस्सा व्याप्त है. यह इलाका हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी बल्कि 200 साल तक इसपर ओमान का कब्जा था. साल 1783-1958 तक इसमें शासन के बाद ओमान ने ग्वादर को बेचने का फैसला किया.