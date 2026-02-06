Advertisement
trendingNow13100653
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत ने किया रिजेक्ट तो पाकिस्तान ने खरीदा, अब चीन का है ग्वादर पर कब्जा, बलूचिस्तान में बना हिंसा का मुख्य कारण

भारत ने किया रिजेक्ट तो पाकिस्तान ने खरीदा, अब चीन का है ग्वादर पर कब्जा, बलूचिस्तान में बना हिंसा का मुख्य कारण

India Rejected Gwadar Port: पाकिस्तान में स्थित ग्वादर शहर भले ही आज के समय में चीनी कंट्रोल में है, लेकिन एक समय पर भारत ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया था. अगर भारत इस शहर को लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो आज स्थिति कुछ और ही होती. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 06, 2026, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत ने किया रिजेक्ट तो पाकिस्तान ने खरीदा, अब चीन का है ग्वादर पर कब्जा, बलूचिस्तान में बना हिंसा का मुख्य कारण

Gwadar Port History: बलूचिस्तान लिबरेशन आमा (BLA) के हमलों और पाकिस्तानी सेना की ओर से सैन्य अभियानों की शुरुआत के बाद पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर सुर्खियों में आया है. कई बलूच समूहों का यह मानना कि उनकी जमीन पर पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों खासतौर पर चीन का कंट्रोल है. वैसे तो आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके में फैसले लेने की प्रक्रिया तेजी से चीनी हितों से प्रेरित हो रही है. खासतौर पर ग्वादर में यह धारणा सबसे ज्यादा स्पष्ट है, जो आर्थिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अलगाव दोनों का प्रतीक बन चुका है. 

40 साल के लिए चीन को बेचा पोर्ट 

ग्वादर एक तटीय शहर है. भले ही यह इलाका पाकिस्तान का है, लेकिन यहां इस्लामाबाद से ज्यादा चीन के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं. इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ग्वादर पोर्ट है, जो चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का मुख्य भाग है. इसे चीनी कंपनी 'चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी' ऑपरेट करती है. पाकिस्तान ने साल 2017 में चीन को 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट सौंप दिया है. चीन के पास इस पोर्ट के डेवलेपमेंट, नियंत्रण और कमाई का बड़ा हिस्सा है. इस पोर्ट में होने वाली 91 फीसदी कमाई चीन के पास ही जाती है, जबकि पाकिस्तान को केवल 9 फीसदी हिस्सा ही मिलता है. इसी के चलते बलूचिस्तान के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. बलूच समुदायों का कहना है कि उन्हें अपनी ही जमीन पर विकास परियोजनाओं से बहुत कम लाभ दिखाई देता है.  

ये भी पढ़ें- इस्लामाबाद मस्जिद आत्मघाती हमले में अफगानिस्तान का हाथ? जांच में TTP पर शक की सुई 

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत के पास क्यों नहीं आया ग्वादर? 

ग्वादर आज के समय में भारत के पास होता, लेकिन इसे स्वीकार न करने के चलते यह पाकिस्तान के पास चला गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमान के सुल्तान ने लगभग साल 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ग्वादर की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. अगर भारत इसे स्वीकार कर लेता तो अरब सागर का रणनीतिक मानचित्र और भारत-पाकिस्तान संबंध काफी अलग दिख सकते थे. भारत के इसे स्वीकारने से मना करने के 2 वर्ष बाद साल 1958 में यह इलाका पाकिस्तान के पास चला गया. ओमान ने इस्लामाबाद को ग्वादर 30 लाख पाउंड ( लगभग 36 करोड़) में बेचा था. आज ग्वादर पोर्ट चीन के कंट्रोल में है और इसी के चलते बलूचिस्तान में विरोध और हिंसा लगातार बढ़ रही है. अजहर अहमद के आर्टिकल 'Gwadar: A Historical Kaleidoscope' में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से सार्वजनिक किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि भारत में जैन समुदाय की ओर से ग्वादर खरीदने की पेशकश की गई थी. वे इसकी अच्छी कीमत दे सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया.  

ये भी पढ़ें- PAK के गोल्ड पर ट्रंप का राज? बलूचिस्तान की इस खदान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा US,अबतक का सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट  

ग्वादर आज क्यों महत्वपूर्ण है?

विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित ग्वादर पोर्ट आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है. यह चीन के लिए अरब सागर तक पहुंचने का रास्ता है और इससे उसकी समुद्री यात्रा कम हो जाती है. पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक विकास का मौका है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से भी खतरनाक है. बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के कारण ग्वादर अब स्थानीय विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शक्ति की राजनीति के बीच फंस गया है. बता दें कि ग्वादर कभी मछुआरों का एक छोटा और शांत कस्बा हुआ करता था. यहां के लोग मछली बेचकर जीवन जीते थे, लेकिन पोर्ट बनने के बाद यहां से लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे लोगों में और गुस्सा व्याप्त है. यह इलाका हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी बल्कि 200 साल तक इसपर ओमान का कब्जा था. साल 1783-1958 तक इसमें शासन के बाद ओमान ने ग्वादर को बेचने का फैसला किया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Gwadar Port

Trending news

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी