भारत-पाक तनाव: किसके दम पर उछल रहा पाकिस्तान? 'नक्शे से मिटा देंगे' की चेतावनी पर कह डाली इतनी बड़ी बात

भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने 3 अक्टूबर को पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यदि आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है.

इसके जवाब में 4 अक्टूबर को पाकिस्तान सेना ने तीखे अंदाज में कहा कि अगर जंग हुई तो इसका अंजाम दोनों देश में बराबरी होगा. सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अगुवाई में जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सेना हर प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार है. दुश्मन की जमीन के हर कोने तक लड़ाई ले जाने की ताकत रखती है.

भारत के सख्त तेवर

जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत अब पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगा जैसा 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दिखाया गया था. उन्होंने सैनिकों को तैयार रहने को कहा. इससे एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है. वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने दावा किया कि मई में किए गए हमलों में पाकिस्तान के कम से कम एक दर्जन लड़ाकू विमान, जिनमें अमेरिकी एफ-16 भी शामिल थे, नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए.

पाकिस्तान के तीखे तेवर

पाक सेना ने भारतीय नेताओं के बयानों को भ्रमित, उकसाने वाले और युद्ध को शुरू कराने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि भारत अगर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा और इस बार पाकिस्तान कोई रोकटोक नहीं रखेगा. पाक सेना ने चेताया कि “अगर भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की सोच रहा है, तो ये हश्र दोनों तरफ होगा.”

सर क्रीक को लेकर भी तनाव

राजनाथ सिंह ने सर क्रीक क्षेत्र में किसी भी पाकिस्तानी ‘गलती’ पर “निर्णायक जवाब” देने की बात कही थी, जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल सकता है. सर क्रीक गुजरात के कच्छ इलाके के पास एक 96 किमी लंबी ज्वारीय नदी है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है.

अमेरिका से करीबी बढ़ा रहा पाकिस्तान

इस बीच पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर पर बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव दिया है. बताया गया है कि इससे पाकिस्तान के खनिज संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच आसान हो जाएगी. इस पहल को असीम मुनीर और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के तौर पर देखा जा रहा है.