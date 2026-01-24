70 साल, 3 संविधान और 26 से ज्यादा घाव! पाकिस्तान के नसीब में क्यों नहीं लिखी गई भारत जैसी स्थिरता? जान लें ये बातें

India Pakistan Constitution History: भारत और पाकिस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि देश कैसे चलेगा? सत्ता किसके हाथ में होगी? इसका जवाब फिर हमें संविधान ने दे दिया. हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इस संविधान को अलग-अलग तरह से अपनाया और निभाया. आइए एक-एक कर आपको सब बताते हैं.

भारत के संविधान सोच-समझकर बनाई गई नींव

भारत में संविधान की मांग आजादी से पहले ही उठ चुकी थी. 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा की बात रखी थी. बाद में ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी थी.

संविधान सभा की शुरुआत

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा बने थे. दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें साफ कहा गया कि भारत न्याय, आजादी और बराबरी पर ही चलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे तैयार हुआ मसौदा

29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अगुआई में प्रारूप समिति बनाई गई. इसी समिति ने संविधान का पूरा मसौदा तैयार किया. इस काम में करीब तीन साल लगे थे. दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को देखा गया. भारत की जरूरतों के हिसाब से नियम बनाए गए. इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं थीं.

संविधान का लागू होना

26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया. इसी दिन को आज संविधान दिवस कहा जाता है.

26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया. यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ‘पूर्ण स्वराज’ की घोषणा हुई थी. बता दें कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं. आज अनुसूचियां बढ़कर 12 हो चुकी हैं. भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. आइए अब आपको पाकिस्तान के संविधान के बारे में बताते हैं.

पाकिस्तान के संविधान की बदली व्यवस्था

पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब उसके पास अपना कोई संविधान नहीं था. देश को चलाने के लिए उसने ब्रिटिश दौर के भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही कुछ बदलावों के साथ अस्थायी संविधान की तरह अपनाया था. यह एक तरह से काम चलाऊ व्यवस्था थी. जिससे सरकार और प्रशासन चलता रहे.

इस्लामी पहचान की नींव

1949 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने संसद में उद्देश्य संकल्प पास कराया. इसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी और लोकतांत्रिक देश होगा. यही आगे चलकर पाकिस्तान के संविधानों की सोच और दिशा बना था.

पहला संविधान और उसका अंत

करीब 9 साल की बहस के बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला संविधान लागू हुआ था. इसी संविधान में पहली बार पाकिस्तान को इस्लामी गणराज्य कहा गया. संसदीय व्यवस्था लाई गई था. यह संविधान ज्यादा दिन नहीं चल सका. सिर्फ 2 साल बाद 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने इसे खत्म कर दिया. देश में मार्शल लॉ लगा दिया.

दूसरा संविधान पर सेना का असर

1962 में जनरल अयूब खान ने नया संविधान लागू किया. इसमें संसदीय सिस्टम हटाकर राष्ट्रपति को सबसे ताकतवर बना दिया गया. प्रधानमंत्री की भूमिका कमजोर कर दी गई. हालांकि यह व्यवस्था भी टिक नहीं पाई और 1969 में जब देशभर में विरोध बढ़ा तो अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा. जिसके बाद जनरल याह्या खान ने फिर से मार्शल लॉ लगा दिया.

1973 का संविधान ही अब तक चल रहा

1971 में बांग्लादेश अलग होने के बाद पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत थी. जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुआई में सभी दलों की सहमति से नया संविधान तैयार किया गया. यह संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ. इसमें संसदीय लोकतंत्र रखा गया जहां प्रधानमंत्री सरकार चलाता है और राष्ट्रपति औपचारिक पद होता है. साथ ही यह भी तय किया गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मुसलमान होंगे.

संशोधन और विवाद हुए

1973 का संविधान आज भी लागू है लेकिन इसे भी कई बार रोका गया. जनरल जिया-उल-हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में संविधान को निलंबित किया गया. अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए. 2010 में आया 18वां संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति की संसद तोड़ने की ताकत छीनी गई. राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए. इसके बाद भी बदलाव चलते रहे. अक्टूबर 2024 में 26वां संशोधन पास हुआ. जिसमें जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की ताकत से जुड़े नियम बदले गए. 2025 और 2026 में भी सेना, सरकार और अदालतों की भूमिका को लेकर बहस लगातार जारी रही. आज पाकिस्तान 1973 के संविधान के तहत चलता है जिसमें 26 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं.

भारत और पाकिस्तान के संविधान की तुलना

भारत और पाकिस्तान दोनों ने आजादी के बाद संविधान बनाया लेकिन रास्ते अलग रहे है. भारत ने एक मजबूत और स्थिर संविधान अपनाया है, जो बिना रुके आज तक चल रहा है. इसमें बदलाव हुए लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी टूटी नहीं थी. दूसरी तरफ पाकिस्तान का संविधान बार-बार बदला, और सेना के असर में रहा था. भारत में संविधान जनता और संसद के हाथ में रहा जबकि पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन अक्सर सेना की तरफ झुकाई देताा नजर आया. यही वजह है कि आज भारत का संविधान स्थिरता की मिसाल है. जबकि पाकिस्तान का संविधान में अभी भी लगातारा संशोधन होता रहता है.

यह भी पढ़ें: ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस