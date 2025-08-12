एकदम टुच्चई पर उतर आया पाकिस्तान, भारतीय उच्चायोग में बंद करा दी न्यूज़ पेपर्स की सप्लाई

India Pakistan Diplomatic Spat: पाकिस्तान एक के बाद एक घटिया हरकतें करके इंटरनेशनल मार्केट में अपनी भद्द पिटवा रहा है. ताजा मामले में उसने भारतीय विदेश विभाग के अफसरों को न्यूज़ पेपर्स की सप्लाई बंद करा दी.
India-Pakistan crisis: पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को समाचार पत्र देना बंद करा दिया है. यह कार्रवाई जून में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के कुछ हफ़्तों बाद की गई थी. ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर हमले किए थे. पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद, जैसे को तैसा कदम उठाते हुए, भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों और दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को समाचार पत्रों की आपूर्ति भी बंद कर दी थी.
भारत ने पाकिस्तान को थमाया था 'पर्सोना नॉन ग्राटा'
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब कर पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंप कर भारत छोड़ने का हुक्म सुनाया था. 13 मई, 2025 को भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इस मामले में विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था और उसकी गतिविधियां उसकी आधिकारिक स्थिति के हिसाब नहीं थीं.
पाकिस्तान करता है ओछी हरकतें
इससे पहले, 2019 में, पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों को परेशान किया गया था. इन उपायों को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के जानबूझकर उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो मेजबान देशों को राजनयिकों की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने का आदेश देता है.
जासूसी करता है पाकिस्तान
भारतीय राजनयिकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आक्रामक निगरानी की सूचना दी, जिसमें अचिह्नित वाहनों और मोटरसाइकिलों द्वारा उनका पीछा किया जाना भी शामिल है. इसे राजनयिक कर्मचारियों को डराने के प्रयास के रूप में देखा गया था. भारतीय राजनयिक आवासों और कार्यालयों में अनधिकृत प्रवेश की खबरें थीं. स्थानीय कर्मचारियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिससे कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण माहौल बन गया.
FAQ
सवाल- पाकिस्तान दुनिया में किसलिए बदनाम है?
जवाब- पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री और आतंकवादियों की जन्नत के रूप में जाना जाता है.
सवाल- PAK ने जब भारत पर आतंकी हमला कराया तो नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ क्या एक्शन लिया?
जवाब- सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया. पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार बंद है.