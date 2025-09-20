'आतंक की नहीं विश्वास की जरूरत...पाकिस्तान ने UN में उठाया सिंधु जल संधि का मुद्दा, भारत ने जमकर लताड़ा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की तथा उस पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाकर मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.
Indus Waters Treaty: भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है. भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाकर मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने कहा कि नई दिल्ली इस परिषद की कार्यवाही का राजनीतिकरण करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगातार और जानबूझकर किए गए प्रयास से बहुत चिंतित है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां मंच की अखंडता को कमजोर करती हैं. सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि सद्भावना और मैत्री की भावना से संपन्न हुई थी, लेकिन 1960 की दुनिया आज की दुनिया नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद संधि दायित्वों का सम्मान करने के लिए आवश्यक वातावरण को मूल रूप से नष्ट कर देती है.
सहयोग आतंकवाद पर नहीं, बल्कि विश्वास पर होता है आधारित: अनुपमा सिंह
अनुपमा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी सहयोग आतंकवाद पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित होता है और उन्होंने इस्लामाबाद पर संधि के मूल सिद्धांतों का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया. सिंह ने कहा कि परिषद को खुद को ध्यान भटकाने और विकृत करने के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए. इसके बजाय उसे यह स्वीकार करना होगा कि स्थायी सहयोग विश्वास पर आधारित होता है, आतंक पर नहीं.
बता दें, अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के बाद, सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. भारत ने निर्णय लिया कि वह समझौते के तहत अपने दायित्वों को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता. इस्लामाबाद को इस निर्णय की जानकारी देते हुए एक औपचारिक नोट भी भेजा गया था जिसका अर्थ है कि निलंबन लागू रहने तक सिंधु जल आयुक्तों की कोई बैठक, डेटा साझाकरण या नियमित दायित्व नहीं निभाए जाएंगे.