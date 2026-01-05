दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

Advertisement
India-Pakistan Indus Water Treaty: भारत ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि को स्थगित करना शामिल है. पाकिस्तान इस पर बार-बार विरोध कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि सुरक्षा और नागरिकों की जान पर समझौता नहीं होगा.

Jan 05, 2026, 02:10 PM IST
India-Pakistan Indus Water Treaty: हाल के वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और पाकिस्तान को दो बड़े झटके दिए हैं. एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई तो दूसरी ओर सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया गया था. इस कदम के बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर बेचैनी बढ़ गई है और उसने बार-बार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की है. नए साल के पहले चार दिनों में पाकिस्तान ने भारत को तीन बार धमकी दी है, जिसमें सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी विरोधी बयान दिए हैं.

भारत का फैसला गलत
पाकिस्तान का दावा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का फैसला गलत है. पाकिस्तान के आयुक्त सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने 4 जनवरी को बयान देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संधि को रोक या स्थगित किया जा सके. उनके मुताबिक ये संधि पूरी तरह लागू है और इसे बिना सहमति के रोका नहीं जा सकता है. पाकिस्तान इस संधि को लेकर लगातार तनाव में है और इसे अपने हितों के खिलाफ मान रहा है.

भारत ने अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था. इस फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने इसे युद्ध जैसी कार्रवाई बताया, लेकिन भारत ने साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं. भारत का संदेश साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है.

पाकिस्तान भारत पर बना रहा दबाव
हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती फेज-टू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है. इस फैसले से पाकिस्तान और अधिक चिंतित हो गया है. उसे आशंका है कि इससे उसके हिस्से के पानी पर असर पड़ेगा. पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर भी विरोध जता रहा है और इसे अपनी सीमा के खिलाफ मान रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान बार-बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि भारत जानता है कि वह संधि को न तो खत्म कर सकता है और न ही निलंबित किया जा सकता है. भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते नहीं बन सकते हैं. पानी का मामला भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है और भारत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा.

