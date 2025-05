रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद एयरबेस पर जोरदार धमाके, भारत का पाकिस्तान पर करारा प्रहार

India Pakistan War: पाकिस्तान के दुस्साहस पर भारतीय सेना करारा प्रहार कर रही है. पाकिस्तान की सेना ने बताया है कि उसके नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर बड़े धमाके हुए हैं. रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है. वहां स्थानीय लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इस्लामाबाद और लाहौर में भी बड़े विस्फोट हुए हैं. दरअसल, पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार कई ड्रोन हमले किए. नॉर्थ में बारामूला से लेकर साउथ में भुज तक भारत के 26 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की हिमाकत की थी. इसके बाद भारत ने जोरदार पलटवार किया. तड़के 4 बजे के करीब पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में सायरन बजते रहे और लोग दहशत में सड़कों पर भागने लगे.

