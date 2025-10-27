Advertisement
कराची का रास्ता क्रीक से जाता है... 'त्रिशूल' से कांपा PAK, शुरू होने वाला है भारत का एक्शन? मुनीर की टेंशन!

Army news: अरब सागर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास भारत की बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी है. दरअसल पाकिस्तान में अभी भले ही कोहरे वाला फॉग न चल रहा हो लेकिन भारत के 'त्रिशूल' की दहशत जरूर चल रही है. 

Oct 28, 2025, 08:28 AM IST
पाकिस्तान में बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है कि क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है. दरअसल इसकी वजह पाकिस्तान में चल रहा हाई अलर्ट है. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब वो लड़ाई इन इलाकों में लड़ना चाहते हैं सर क्रीक में, जहां से वो (भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह) कह रहे हैं कि कराची का रास्ता सर क्रीक से भी जाता है. पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर दूर फिर एक बार भारत के फाइटर उड़ने वाले हैं. फिर एक बार भारतीय टैंकों की गूंज पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है. फिर एक बार भारतीय नौसेना के जहाज गरजेंगे. 

युद्धाभ्यास

अरब सागर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास भारत की बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी है. दरअसल पाकिस्तान में अभी भले ही कोहरे वाला फॉग न चल रहा हो लेकिन भारत के 'त्रिशूल' की दहशत जरूर चल रही है. पाकिस्तान में हवाई सेवाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार 28 अक्टूबर और बुधवार 29 अक्टूबर के लिए 'नोटम' यानी नोटिस टू एयरमेन यानी (NOTAM) जारी कर दिया गया. एहतियातन कई हवाई मार्ग बंद कर दिए गए हैं.

हमले का डर!

दरअसल जैसे ही पाकिस्तान में ये  खबर फैली की भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाली हैं. आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को नया डर सताने लगा. पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा दावा किया जा रहा है कि भारत दुनिया से हथियार खरीद रहा है और जो हथियारों की डील भारत कर रहा है, बहुत इमरजेंसी में कर रहा है. बहुत तेजी में कर रहा है. उन्हें पैसे बहुत जल्दी दे रहा है और जो ऑर्डर भारत दे रहा है, भारत ये कह रहा है कि फौहरी, फौहरी, फौहरी, एक महीने के भीतर आप हमें हथियार दें. हमें वेपन दें, ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत में पाकिस्तान पर हमला करेगा'.

ऑपरेशन सिंदूर के करीब 5 महीने बाद अचानक पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है तो इसकी वजह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हालिया बयान. जिससे पाकिस्तान के कराची शहर में खौफ पसर गया है. राजनाथ सिंह ने कहा था- 'अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की गई, तो उसे ऐसा करार जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया था. आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर जाता है.'

अब पाकिस्तान में हलचल के पीछे भारत की त्रिशूल एक्ससाइज का खौफ है.

सर क्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा. थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर काम करेंगी. 20,000 से ज्यादा जवान शामिल हो सकते हैं. टैंक, तोपें, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर तैनात हैं. 'महागुजरात' के नाम से वायुसेना का हाई-टेंपो ऑपरेशन होगा. Su-30 MKI फाइटर और कई विमान हिस्सा लेंगे. इस दौरान राफेल फाइटर जेट भी उड़ान भर सकते हैं. विध्वंसक युद्धपोत भी एक्सरसाइज में शामिल होंगे. इस युद्धाभ्यास के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक NOTAM जारी किया गया है. राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से में उड़ानों पर रोक लगाई गई है.

खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि पाकिस्तान इस विवादित इलाके के करीब सैन्य कंस्ट्रक्शन कर रहा है. अब चूंकि ये 96 किलोमीटर लंबी पट्टी अरब सागर तक पहुंचती है. लिहाजा भारत के लिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है. खासकर कराची को टारगेट करने के लिए. बस यही वजह है जो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान देने की पाकिस्तान बिलबिला उठा.

राजनाथ सिंह ने भले ही कराची का नाम लिया हो मगर पाकिस्तानियों को डर है कि कराची की तरफ ध्यान भटकाकर भारत कहीं PoK ना झटक ले. क्योंकि आजक PoK के हालात वैसे ही ठीक नहीं चल रहे.

 

