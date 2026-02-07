Advertisement
भारत को मिटाने चला था, खुद पैरासिटामोल को तरस रहा! India के हाथ खींचने के बाद PAK में दवाओं का गंभीर संकट

Why Medicine Crisis arose in Pakistan: जिस भारत को खत्म करने का पाकिस्तान पिछले 78 सालों से सपना देख रहा है. उसी की ओर से खैरात में दी गई दवाओं से वह अपनी आवाम का इलाज कर रहा था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने यह फिजूल की जनसेवा बंद की तो जिन्नालैंड अब 'मर गया-मर गया' चिल्लाने को मजबूर है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:23 PM IST
Reasons for Medicine Crisis in Pakistan: कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्याएं करना इतना भारी पड़ेगा, यह पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. पहलगाम के बदले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकियों को तो ठिकाने लगाया ही. साथ ही पाकिस्तानी सेना के सैन्य ठिकाने भी नेस्तनाबूत कर दिए थे. इसके बाद पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने भले ही सैन्य कार्रवाई रोक दी हो लेकिन जिन्नालैंड को दंड देने का एक्शन अब भी जारी है. यह ऐसा दंड है, जिससे पाकिस्तान तिल-तिल कर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है. 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कस दी लगाम

असल में पाकिस्तान में जीवनरक्षक दवाओं का उत्पादन न के बराबर होता है. वह  पहले करोड़ों डॉलर की दवाएं भारत से लगभग निशुल्क हासिल करता था. उसे यह दवाएं ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन (GAVI) के जरिए प्रदान की जाती थी. यह दुनिया के गरीब देशों के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए बना वैश्विक सार्वजनिक-निजी साझेदारी समूह है.

लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को सप्लाई की जाने वाली सस्ती दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी थी. पिछले साल मई 2025 में लिए गए इस फैसले के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत और डगमगा गई है. अब वह करीब 400 मिलियन डॉलर की लागत से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से दवाएं खरीदने को मजबूर है. जिसमें 49 प्रतिशत दवाओं का खर्च तो GAVI वहन कर लेता है. लेकिन बाकी 51 फीसदी उसे ही उठाना पड़ता है. जिसके चलते पहले से ही सिकुड़ चुका उसका विदेशी मुद्रा भंडार और तेजी से खाली होता जा रहा है.

2031 के बाद दवाओं को तरसेगा पाकिस्तान! 

पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुल्क को 2031 तक सालाना 1.2 बिलियन डॉलर दवा आयात पर खर्च करने पड़ सकते हैं. 2031 में ही GAVI की ओर से मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय मदद भी खत्म हो जाएगी. उसके बाद हालात विकट हो सकते हैं. 

उन्होंने कबूल किया कि सस्ती दवाओं के लिए पाकिस्तान भारत पर निर्भर था. तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद GAVI के जरिए पाकिस्तान अपनी जरूरत की अधिकतर दवाएं भारत से हासिल कर रहा था. यहां तक कि कोरोनाकाल में भी भारत से मिली लाखों COVID-19 वैक्सीन ने लोगों की जान बचाने में मदद की. 

मुस्लिम बहुल देश में दिखी पीएम मोदी की 'कार डिप्लोमैसी', बोले-मलेशियाई PM ने अपनी सीट तक दे दी

दवाओं के लिए दूसरे मुल्कों पर है निर्भर

मुस्तफा कमाल ने कहा कि अपने नागरिकों को बीमारियों से बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार 13 प्रकार की वैक्सीन मुफ्त प्रदान करती है. हालांकि इनमें से कोई भी दवाई मुल्क में नहीं बनाई जाती और अधिकतर दवाएं बाहर के देशों से आयात की जाती हैं. चूंकि देश की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए दवाओं की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. 

मंत्री ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय सहायता बंद होने से पहले ही सरकार वैकल्पिक इंतजाम पर काम शुरू कर चुकी है. इसके लिए देश में दवा निर्माण उद्योग विकसित किया जाएगा. जिससे भविष्य में मुल्क को वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

India Pakistan News in Hindi

