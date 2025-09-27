Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...' UN में शहबाज को भारत का स्पष्ट संदेश; शांति पर ज्ञान देना करें बंद

India Rejects Shehbaz Sharif Claim: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शरीफ का भाषण बेतुकी नौटंकी है और इसमें आतंकवाद का महिमामंडन किया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:20 AM IST
ANI
ANI

India Rejects Shehbaz Sharif Claim: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने संबोधन में भारत पर कई आरोप लगाए. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस सभा ने सुबह-सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया जो उनकी विदेश नीति का केंद्रबिंदु है. हालांकि, किसी भी स्तर का नाटक और झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकते यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के बर्बर नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवादी संगठन, रेजिस्टेंस फ्रंट, को बचाया था. 

पेटल गहलोत ने कहा कि आतंकवाद को फैलाने और निर्यात करने की परंपरा में लंबे समय से डूबा देश इस उद्देश्य के लिए सबसे हास्यास्पद आख्यान गढ़ने में कोई शर्म नहीं करता. याद कीजिए कि उसने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी जबकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हुए उसके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि एक बार फिर यह दोगलापन जारी है, इस बार अपने प्रधानमंत्री के स्तर पर.

 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पेटल गहलोत ने कहा कि एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके आतंकी परिसरों में भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखीं. जब वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य और असैन्य अधिकारी सार्वजनिक रूप से ऐसे कुख्यात आतंकवादियों का महिमामंडन और श्रद्धांजलि देते हैं तो क्या इस शासन की प्रवृत्ति पर कोई संदेह हो सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ हालिया संघर्ष का एक विचित्र विवरण भी दिया. इस मामले में रिकॉर्ड स्पष्ट है. 9 मई तक, पाकिस्तान भारत पर और हमले करने की धमकी दे रहा था लेकिन 10 मई को, सेना ने हमसे सीधे लड़ाई बंद करने की अपील की.

 

 

पाकिस्तान को तुरंत बंद करना चाहिए सभी आतंकवादी शिविर

पेटल गहलोत ने कहा कि बीच की घटना भारतीय सेना द्वारा कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों को पहुंचाई गई तबाही थी. उस क्षति की तस्वीरें, जाहिर है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं. अगर नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह लगते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है. सच्चाई यह है कि अतीत की तरह, पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है. हमने अपने लोगों की रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात कही है. अगर वह सचमुच सच्चे हैं, तो रास्ता साफ है. पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए. यह भी विडंबना है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता का पालन करता है इस सभा को आस्था के मामलों पर उपदेश दे रहा है. पाकिस्तान का राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसके असली स्वरूप को दर्शाता है. स्पष्ट रूप से, उन्हें आईने में देखने की जरूरत है.

पेटल गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय भारत और पाकिस्तान लंबे समय से इस बात पर सहमत हैं कि उनके बीच किसी भी लंबित मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा. इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है. यह हमारी दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्थिति है. पेटल गहलोत ने कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा. दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, न ही हम परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे. भारत ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा. दुनिया के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है. आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

India Rejects Shehbaz Sharif Claim

