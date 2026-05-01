तेल संकट में भी मजबूत भारत, अपनी एक रणनीति से बना 'अजेय'; बिलबिलाया पाकिस्तान बोला- हम रह गए बहुत पीछे

Pakistan's Strategy on Oil Crisis: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच 40 दिनों तक चले घमासान संघर्ष के बाद से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है. इसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में तेल और गैस का संकट चरम पर पहुंचा हुआ है. दुनिया में तेल की कीमतें बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. पाकिस्तान भी इस संकट से अछूता नहीं है. वहां पर पेट्रोल के दाम 400 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं. वहीं सप्लाई कम होने और विशाल आबादी के बावजूद भारत इस संकट से अब तक खुद को बचाए हुए है. भारत यह कारनामा कैसे कर पा रहा है, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इसका राज खुद खोल दिया है.

'भारत के पास केवल 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार'

लोकल मीडिया में इंटरव्यू देते हुए मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि भारत के पास केवल 600 अरब डॉलर का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार ही नही हैं. उसने अपने बड़े-बड़े रणनीतिक तेल भंडार भी बना रखे हैं, जहां पर अरबों लीटर तेल रिजर्व है. इसी रिजर्व की वजह से उसे ऐसे संकट झेलने में बड़ी मदद मिलती है. इसके साथ ही उसने IMF से लोन भी नहीं ले रखा, जिसे चुकाने के लिए उसे लोगों पर टैक्स बढ़ाने पड़ें. उसके पास अपना सुदृढ़ वित्तीय तंत्र है, जिसकी वजह से वह ऐसे संकट से खुद को बचा पा रहा है.

'पाकिस्तान के पास महज 7 दिनों का कच्चा तेल मौजूद'

पाकिस्तान के बुरे हालात का वर्णन करते हुए मलिक ने कबूल किया कि उनके मुल्क के पास रणनीतिक तेल भंडार नहीं हैं. मलिक ने कहा, हमारे पास केवल व्यावसायिक भंडार हैं. उसमें भी केवल 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल मौजूद होता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास रिफाइंड उत्पाद भी सिर्फ 20-21 दिनों का ही होता है. हमारे पास भारत की तरह सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर 60-70 दिनों का तेल रिजर्व हमेशा मौजूद रहता है. किसी भी संकट की स्थिति में पीएम या पेट्रोलियम मंत्री के एक आदेश से उस तेल को रिलीज किया जा सकता है.

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'भारत ने बना रखे हैं रणनीतिक तेल भंडार'

पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने की वजह से वैश्विक संकट के इस दौर में भी अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जबकि पाकिस्तान बुरी तरह प्रभावित हुआ. अपने मुल्क का दुखड़ा सुनाते हुए पाकिस्तानी तेल मंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी की वजह से पनपे तेल संकट को भी भारत अपनी शानदार रणनीति की वजह से आसानी से झेल गया.

IMF की कठोर शर्तों ने बिगाड़ी हालत- पाकिस्तान

मंत्री अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान की हालात बिगड़ने के पीछे IMF की कठोर शर्तों को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि इन शर्तों की वजह से पाकिस्तान को अपने बजट में डीजल-पेट्रोल पर लेवी लगाने का फैसला लिया गया. इसकी वजह से डीजल की कीमतें 3-4 गुना बढ़ गईं. जिसके बाद डीजल पर लेवी को जीरो करके सारा बोझ पेट्रोल पर डाल दिया गया. मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो IMF की शर्तें टूटने का उसे खामियाजा भुगतना पड़ता.