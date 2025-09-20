हमारे परमाणु हथियार सऊदी के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं; भारत ने मुस्लिम देशों को दे दी ये सलाह
हमारे परमाणु हथियार सऊदी के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं; भारत ने मुस्लिम देशों को दे दी ये सलाह


Pakistan Saudi Defence Pact: पाकिस्तान ने सऊदी अरब को डिफेंस समझौते के तहत अपना परमाणु हथियार देने की बात कही है. चिंता की बात है कि पाकिस्तान इस समझौते का सहारा भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:33 AM IST
हमारे परमाणु हथियार सऊदी के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं; भारत ने मुस्लिम देशों को दे दी ये सलाह

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. पाक के रक्षा मंत्री ने ये भी साफ किया कि अगर जरूरत पड़े तो सऊदी अरब  उनके परमाणु हथियार भी इस्तेमाल के लिए ले सकता है. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस 'स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' पर भारत ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी. कहा कि वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. 

भारत ने सऊदी अरब से यह भी अपेक्षा जताई है कि वह भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान करेगा. यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमले किए, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है. 

क्या है भारत- सऊदी का डिफेंस डील

पाकिस्तान और सऊदी ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस डील के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. पाक रक्षा मंत्री ने कहा है कि नए रक्षा समझौते के तहत उनके देश का परमाणु कार्यक्रम जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को उपलब्ध कराया जाएगा. इस तरह का "साझा रक्षा" का संदेश भारत के भी लिए चिंता का विषय है. खासकर यदि पाकिस्तान भारत के साथ किसी संघर्ष के समय इस समझौते को लागू करने की कोशिश करता है.

भारत ने दी प्यार भरी चेतावनी

भारत ने सऊदी अरब से ये उम्मीद जतायी है कि पाकिस्तान के साथ उनकी डिफेंस डील से आपसी रिश्ते खराब नहीं होंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरी हुई है. ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगी. भारत ने यह भी कहा है कि वह इस समझौते के संभावित प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके असर को समझने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका की ताकत पर सावल

इस समझौते की टाइमिंग भी अहम मानी जा रही है. इजराइल द्वारा ईरान और कतर पर की गई सैन्य कार्रवाइयों के बाद, कई अरब देश अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे माहौल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह रक्षा सहयोग अमेरिका की भूमिका को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि अन्य अरब देशों जैसे कि UAE और कतर के लिए इस समझौते में शामिल होने के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान की “परमाणु क्षमताएं” भी इस समझौते के तहत उपयोग में लाई जा सकती हैं.

भारत से संबंध बिगड़ेंगे?

भारत ने यह भी साफ किया कि उसके UAE और कतर के साथ भी गहरे और संबंध हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कतर के अमीर से बातचीत कर चुके हैं और UAE की विदेश मामलों की मंत्री रीम अल हाशिमी भी भारत दौरे पर आ चुकी हैं. विदेश मंत्रालय ने इन रिश्तों को पुराना और “लगातार संवादशील” बताया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

