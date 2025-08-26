Pakistan Flood: 'दुश्मन' भारत की दरियादिली देख PAK हैरान! संभावित बाढ़ को लेकर किया अलर्ट, लोगों को निकालने का काम शुरू
Pakistan Flood: 'दुश्मन' भारत की दरियादिली देख PAK हैरान! संभावित बाढ़ को लेकर किया अलर्ट, लोगों को निकालने का काम शुरू

Pakistan Flood News: करीब 3 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने वाले भारत ने अब उसके प्रति दरियादिली बनाई है. उसने संभावित बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:12 AM IST
Pakistan Flood: 'दुश्मन' भारत की दरियादिली देख PAK हैरान! संभावित बाढ़ को लेकर किया अलर्ट, लोगों को निकालने का काम शुरू

India sent flood alert to Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल रसातल में पहुंचे हुए हैं. इसके बावजूद भारत मानवता का धर्म नहीं भूला है. भारी बारिश की वजह से भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में पानी लेकर जा रही हैं. इसे देखते हुए भारत ने नदियों में जल का डेटा हुए पाकिस्तान को संभावित बाढ़ से अलर्ट रहने को कहा है. अपने दुश्मन भारत की इस दरियादिली को देखकर पाकिस्तान हैरान है. उसने अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और बाढ़ से निपटने के अन्य इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं. 

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि भारत ने इस्लामाबाद को बाढ़ की चेतावनी जारी की है. वहीं पाकिस्तान सिंधु जल आयोग ने सतलुज नदी में बाढ़ की सूचना दी.

पाकिस्तानी न्यूजपेपर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को संभावित बाढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. भारतीय उच्चायोग का कहना है कि डेटा पूरी तरह से मानवीय आधार पर दिया गया है. अखबार के अनुसार, यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने भारी बारिश और बाढ़ की आशंकाओं से पहले सोमवार को नदी और निचले इलाकों से लोगों को निकालने का आदेश दिया.

मरियम नवाज ने दिए राहत कार्यों के आदेश

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मरियम नवाज़ ने अधिकारियों को बाढ़ के तेज़ बहाव के मद्देनजर फंसे हुए लोगों को समय पर निकालने का निर्देश दिया. साथ ही जानमाल का नुकसान कम करने के लिए सभी संभव उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच बनाने, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और पशुधन केपुनर्वास के लिए त्वरित उपाय करने को कहा है. 

सीएम मरियम नवाज ने अपने अधिकारियों तो सतलुज नदी और अन्य नदियों में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है. उन्होंनेबाढ़ पीड़ितों के लिए आवास, भोजन और चिकित्सा के साथ-साथ उपयुक्त अस्थायी आवास सुनिश्चित करवाने को भी कहा. बाढ़ के दौरान सर्पदंश की घटनाओं से निपटने के लिए उन्होंने इसके निजात के टीके तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

पाकिस्तानी पंजाब में बाढ़ को देखते हुए हाई अलर्ट 

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ की आशंका देख पंजाब सूबा पहले से ही हाई अलर्ट पर है. प्रांतीय सरकार ने शनिवार को सतलुज नदी के किनारे बसे हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, क्योंकि गंदा सिंह वाला में नदी का जलस्तर 1,29,866 क्यूसेक के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था. कसूर, पाकपट्टन, तौंसा शरीफ़ और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में ज़िला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 1122 लगों को बाहर निकाला. सरकार ने समस्त विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है.

इस बीच पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल  X पर गले 48 घंटों में गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मंत्रालय ने इस बरसात से नदियों के आसपास के तमाम शहरों और गांवों में भारी बाढ़ आने का अंदेशा जताया है. लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान नदी और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाढ़ का उच्च जोखिम" है. नागरिकों को इस अवधि में सतर्क रहने, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है.

चिनाब और रावी में भी बाढ़ की आशंका

इसमें चोकपॉइंट्स पर मिट्टी हटाने वाली मशीनरी पहले से लगाने, तटबंधों को मज़बूत करने, अतिरिक्त कर्मचारियों और संसाधनों की तैनाती, दवाओं और आवश्यक आपूर्ति के साथ राहत शिविर स्थापित करने और पशुओं को ऊंचे स्थानों पर स्थानांतरित करने की भी सलाह दी गई है. इस बीच, पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान चिनाब और रावी नदियों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है. 

एडवाइजरी में कहा गया है कि पूर्वी नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम वर्षा शुरू हो गई है. इससे मराला, खुंकी और कादिराबाद में चिनाब नदी का प्रवाह अगले 48 घंटों के दौरान उच्च से बहुत उच्च बाढ़ स्तर तक बढ़ सकता है. पीएमडी ने कहा कि रावी नदी में बाढ़ की तीव्रता भारत में मधुपुर बैराज से छोड़े गए पानी पर निर्भर करेगी. निचले जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. रुक-रुक कर होने वाली बारिश लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात संभागों में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है.

भारत में खतरे के निशान से ऊपर जलाशय

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रावी और सतलुज नदियों पर बने भारतीय जलाशय पहले से ही खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं. ऐसे में वहां से बड़ी मात्रा मे पानी छोड़ा जा सकता है. इसे देखते हुए अधिकारियों से ऐहतियाती उपाय करने को कहा गया है. 

(एजेंसी ANI)

;