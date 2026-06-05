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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचिनाब का पानी रोकने के लिए भारत ने कसा स्क्रू, पाकिस्तान में मची हाय-तौबा, बिलावल बोले- पानी नहीं तो, बहेगा खून

चिनाब का पानी रोकने के लिए भारत ने कसा 'स्क्रू', पाकिस्तान में मची हाय-तौबा, बिलावल बोले- 'पानी नहीं तो, बहेगा खून'

चिनाब नदी के पानी को लेकर भारत द्वारा नियंत्रण कड़ा करने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. इस मुद्दे पर सियासी तनाव बढ़ गया है और बिलावल भुट्टो के 'पानी नहीं तो खून बहेगा' वाले बयान ने विवाद को और तेज कर दिया है. भारत-पाकिस्तान के बीच जल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:20 PM IST
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भारत का 'वाटर वेपन'? चिनाब नदी के पानी पर भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप (AI- Image)
भारत का 'वाटर वेपन'? चिनाब नदी के पानी पर भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप (AI- Image)

पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को वहां के हुक्मरान लंबे समय से दुनिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश करती रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कमी और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव ने हालात को और भी मुश्किल बना दिया है. जनता के भीतर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है और यह नाराजगी अब खुलकर दिखाई देने लगी है. 

सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह जनाक्रोश बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आया, तो पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा. उस समय सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान को उन नीतियों के परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से देश लंबे समय तक क्षेत्रीय तनावों में उलझा रहा. आलोचकों का कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ टकराव की नीति और अपनी धरती पर सक्रिय चरमपंथी तत्वों को लेकर बरती गई ढिलाई ने पाकिस्तान के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी की हैं. उनका मानना है कि इन फैसलों की कीमत अंततः आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है, जो पहले से ही आर्थिक संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं. 

अब भारत में ही रहेगा चिनाब नदी का पानी 

इतनी सी बात शहबाज-मुनीर की जोड़ी को समझ नहीं आती, तो भारत ने सबक सिखाने वाला स्क्रू थोड़ा और टाइट कर दिया. दरअसल भारत ने चिनाब नदी का सरप्लस पानी अब अपने देश तक ही सीमित कर दिया है. भारत ने इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया है. इसके साथ ही अब चिनाब का पानी भारत में ही रहेगा और पाकिस्तान नहीं जाएगा. ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी हुक्मरान हाय हाय करने लगे. जबकि इस प्रोजेक्ट से सीधा पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं. भारत चिनाब नदी के अपने वाले हिस्से वाले का इस्तेमाल कर रहा है. इसके लिए हिमाचल में प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिससे सरप्लस पानी अपने सूखे पहाड़ी गांवों को मिलेगा. इससे भला पाकिस्तान को परेशानी क्या हो सकती है? लेकिन चिनाब नदी प्रोजेक्ट की खबर लगते ही पाकिस्तान ने इसे इंडिया का वाटर वेपन करार दे दिया.

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भारत के चिनाब प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने दी गीदड़भभकी

भारत के चिनाब प्रोजेक्ट पर हाय-हाय करते हुए पाकिस्तान ने भारत पर वाटर वेपन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारत का ये कदम, चिनाब के पानी को व्यास नदी में ले जाने की कोशिश, ना सिर्फ सिंधु जल समझौते का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि वियना कन्वेंशन के भी खिलाफ है. इसके अलावा ये कदम पानी को लेकर 1997 के अंतरराष्ट्रीय जल समझौते के भी खिलाफ है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमकाने वाले अंदाज में ये भी कहा, कि भारत के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वो अंतराराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाएंगे और इंटनरेशनल कोर्ट मे भी जाएंगे.

'दरिया से उनका पानी बहेगा या उनका खून'- बिलावल भुट्टो

पाकिस्तान की दलील हमेशा से रही है, क 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत तीन पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर उसका मालिकाना हक है. पाकिस्तान का तर्क है कि भारत इस तरह एक बेसिन से दूसरी बेसिन में पानी को नहीं ट्रांसफर कर सकता. इसे लेकर पाकिस्तानी नेता पहले भी जहरीली बयान देते रहे हैं. 
पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा, 'ये इनका इकतरफा फैसला है. कि जो सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें भारत मान चुका है कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है. मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अब वो ये समझौता नहीं मानते. मैं इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा, कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा. इस दरिया से उनका पानी बहेगा, या उनका खून बहेगा.'

बिलावल भूल गए पीएम मोदी का वो बयान...

बिलावल पीएम मोदी को टारगेट करते हुए ये भूल गए कि लगातार आतंकी हमलों और इसमें बेकसूरों की हत्या के बाद पीएम मोदी ने ही कहा था, कि सिंधु में पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते. अगर पाकिस्तान आतंकी को पनाह देता रहेगा, भारत में खून बहाता रहेगा, तो भारत को सिंधु का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा. लेकिन बिलावल भुट्टो जैसे पाकिस्तानी लीडर और हुक्मरान इसके बावजूद खून बहाने की बात करते हैं. वो जिस सिंधु जल समझौते की दुहाई दे रहे है, क्या भारत वाकई उसे तोड़ रहा है? इसका जवाब समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है

चिनाब के सरप्लस पानी को मोड़ रहा है भारत

1960 की संधि के तहत पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलुज नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को मिलीं. लेकिन इसी संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर ‘नॉन-कंजम्प्टिव’ यानी बिना पानी को खत्म किए बिजली बनाने और बाढ़ नियंत्रण के लिए सीमित इस्तेमाल की छूट दी गई है. भारत का तर्क है कि वो चिनाब के केवल ‘सरप्लस’ यानी उस अतिरिक्त पानी को मोड़ रहा है जो मानसून या बाढ़ के दौरान बह जाता है. भारत इस पानी का इस्तेमाल अपने हिस्से की व्यास नदी को रीचार्ज करने के लिए कर रहा है. 

पाकिस्तान ने क्यों मचाई हाय-तौबा?

अब समझिए व्यास नदी पर भारत कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी हायतौबा मची है. दरअसल भारत 1 अगस्त 2026 से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा महत्वाकांक्षी और सीक्रेट रणनीतिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है ‘लिंक-3 प्रोजेक्ट’ इसमें चिनाब का सरप्लस पानी व्यास नदी सिस्टम में मोड़ा जाएगा. ये पानी भारत का ही है, क्योंकि माचल प्रदेश के लाहुल-स्पीति में चंद्रा और भागा नदियों के मिलाप से बनी है चिनाब नदी. भारत की इस नदी का जो पानी अब तक बिना किसी रोक-टोक के सीधे पाकिस्तान बह जाता था, भारत अब उसकी हर एक बूंद का हिसाब रखने की तैयारी में है.

शहबाज-मुनीर बताएं एक ही नदी में खून और पानी कैसे बहेंगे?

इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए भारत करीब 26.2 अरब भारतीय रुपये खर्च करने जा रहा है. सरकारी एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा बोली लगाए जाने का भी इंतजाम कर लिया है. जैसे ही भारत के इस पब्लिक टेंडर की कॉपी इस्लामाबाद पहुंची, वहां हाहाकार मच गया है. पाकिस्तान में पानी की किल्लत वैसे ही इस वक्त भयंकर है. पाकिस्तान में पानी का ये संकट और बढ़ जाएगा, जब चिनाब का फ्री वाला पानी भारत में ही रुक जाएगा. तब शहबाज शरीफ और मुनीर देते रहेंगे अपनी आवाम को जवाब- कि एक नदी में खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा?

यह भी पढ़ेंः जिसे छिपा रहे थे मुनीर-शहबाज, वो रिपोर्ट में आ गया बाहर; PAK में गहराने लगा ये संकट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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