शाबाश! कयामत तक नहीं भुला पाएंगे...हारिस रऊफ के 0-6 वाले इशारे पर पाक रक्षा मंत्री का बचकाना बयान
पाकिस्तान-चीन

शाबाश! कयामत तक नहीं भुला पाएंगे...हारिस रऊफ के 0-6 वाले इशारे पर पाक रक्षा मंत्री का बचकाना बयान

India Vs Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अक्सर अपने बेतुके बयानों के लिए पहचाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान गेंदबाज हारिस रऊफ के जरिए किए गए 0-6 वाले इशारे पर बचकाना बयान दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:30 AM IST
Khawaja Asif on Haris Rauf: पाकिस्तान के साथ रविवार की शाम खेले गए एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है. भारत ने पाकिस्तान 6 विकेट हराकर दूसरी बार उसका शिकस्त से सामना करवाया है. दुबई में होने वाला यह मुकाबला सियासी तौर पर भी काफी चर्चा है, पहला तो यह कि पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन चलाने वाला सेलिब्रेशन किया. इसके अलावा हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान कुछ ऐसी हरकत की जिसके बाद वो ट्रोल होने लगे हैं. इस पर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आ गया है.

हारिस रऊफ पर क्या बोले ख्वाजा आसिफ?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है,'हारिस रऊफ ने सही किया, कम करके रखा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 0/6 की हार भारत कभी नहीं भुलाएगा और दुनिया भी याद रखेगी. ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को शाबाशी भी दी है.' कई वेरिफाइड हैंडल से ख्वाजा आसिफ का यह बयान वायरल हो रहा है. तुर्किया उर्दू (@TurkiyeUrdu_) नाम के X हेंडल से भी उनका यह बयान पोस्ट किया गया है.

यह भी पढ़ें: अभिषेक ने हमें बोल-बोल के मारा... पाकिस्तानी फैन ने रोया दुखड़ा तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए भारतीय, Video वायरल

हालांकि खुद पाकिस्तानी ही अपने खिलाड़ियों की क्लास लगे रहे थे लेकिन जैसे ही ख्वाजा आसिफ के नाम यह बयान पोस्ट किया गया तो लोग उन्हें भी ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'उनकी हरकतों से ऐसा लगा जैसे ये लोग मैच खेलने नहीं बल्कि मौज-मस्ती करने गए थे.'

यह भी पढ़ें: जैसे को तैसा... 6-0 का इशारा करने वाले हारिस रऊफ को फैंस ने उधेड़ दिया, बीच मैदान पर लोगों ने यूं जख्मों पर मारा हथौड़ा

हारिस रऊफ ने मैच के दौरान क्या किया?

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस को भड़काने के मकसद से बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान '0-6' का इशारा किया. उनके इस इशारे का मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराने के तथाकथित और अपुष्ट दावों से जुड़ा था.'

अभिषेक शर्मा से भिड़े हारिस रऊफ

इसके अलावा मैच के दौरान हारिस रऊफ और भारतीय बल्लेबाजों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. 5वें ओवर ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल शॉट मारा तो हारिस रऊफ दूसरे एंड पर मौजूद अभिषेक शर्मा से भिड़ गए. जिसके बाद अंपायर ने बीच में आकर दोनों को अलग करते हुए झगड़ा शांत करवाया. 

