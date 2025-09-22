शाबाश! कयामत तक नहीं भुला पाएंगे...हारिस रऊफ के 0-6 वाले इशारे पर पाक रक्षा मंत्री का बचकाना बयान

India Vs Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अक्सर अपने बेतुके बयानों के लिए पहचाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान गेंदबाज हारिस रऊफ के जरिए किए गए 0-6 वाले इशारे पर बचकाना बयान दिया है.
Khawaja Asif on Haris Rauf: पाकिस्तान के साथ रविवार की शाम खेले गए एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है. भारत ने पाकिस्तान 6 विकेट हराकर दूसरी बार उसका शिकस्त से सामना करवाया है. दुबई में होने वाला यह मुकाबला सियासी तौर पर भी काफी चर्चा है, पहला तो यह कि पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन चलाने वाला सेलिब्रेशन किया. इसके अलावा हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान कुछ ऐसी हरकत की जिसके बाद वो ट्रोल होने लगे हैं. इस पर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आ गया है.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है,'हारिस रऊफ ने सही किया, कम करके रखा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 0/6 की हार भारत कभी नहीं भुलाएगा और दुनिया भी याद रखेगी. ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को शाबाशी भी दी है.' कई वेरिफाइड हैंडल से ख्वाजा आसिफ का यह बयान वायरल हो रहा है. तुर्किया उर्दू (@TurkiyeUrdu_) नाम के X हेंडल से भी उनका यह बयान पोस्ट किया गया है.
हालांकि खुद पाकिस्तानी ही अपने खिलाड़ियों की क्लास लगे रहे थे लेकिन जैसे ही ख्वाजा आसिफ के नाम यह बयान पोस्ट किया गया तो लोग उन्हें भी ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'उनकी हरकतों से ऐसा लगा जैसे ये लोग मैच खेलने नहीं बल्कि मौज-मस्ती करने गए थे.'
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस को भड़काने के मकसद से बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान '0-6' का इशारा किया. उनके इस इशारे का मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराने के तथाकथित और अपुष्ट दावों से जुड़ा था.'
इसके अलावा मैच के दौरान हारिस रऊफ और भारतीय बल्लेबाजों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. 5वें ओवर ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल शॉट मारा तो हारिस रऊफ दूसरे एंड पर मौजूद अभिषेक शर्मा से भिड़ गए. जिसके बाद अंपायर ने बीच में आकर दोनों को अलग करते हुए झगड़ा शांत करवाया.