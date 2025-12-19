Advertisement
भारत की ‘वॉटर स्ट्राइक’ से पाकिस्तान बेहाल, पानी पर रोक से डगमगा चुकी है अर्थव्यवस्था; विदेशी राजनयिकों के सामने रोया रोना

India Water Strike on Pakistan: भारत की ‘वॉटर स्ट्राइक’ से पाकिस्तान पिछले 6 महीने में बेहाल हो चुका है. उसकी खेती चौपट हो चुकी और अर्थव्यवस्था डगमगा रही है. अब उसने विदेशी राजनयिकों के सामने दुखड़ा रोया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:58 PM IST
Pakistan Reaction on India Water Strike: भारत ने जब से सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की खेती-बाड़ी को बहुत नुकसान हो रहा है. साथ ही उसे कभी बाढ़ तो कभी सूखे का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान के बड़बोले उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को भारत को गीदड़भभकी दी. 

डार ने भारत के खिलाफ उगला जहर

इशाक डार ने इस्लामाबाद में तैनात विदेशी राजनयिकों की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ जगर उगला. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह में भारत बार-बार हेरफेर कर रहा है. वह इन नदियों पर अवैध जलविद्युत परियोजनाएं बना रहा है और इस मुद्दे को सुलझाने में पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल होने से इनकार कर रहा है. इशाक डार ने आरोप लगाया कि ये कार्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था और दक्षिण एशिया में शांति-स्थिरता के लिए खतरा हैं.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में खासतौर पर चेनाब नदी के प्रवाह में असामान्य उतार-चढ़ाव का जिक्र किया. डार ने कहा कि इस साल 30 अप्रैल से 21 मई तक और दूसरी बार 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस नदी में पानी का प्रवाह अचानक ऊपर-नीचे रहा. इन अवधियों में भारत ने बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई और फिर प्रवाह को तेजी से कम कर दिया. 

भारत का एक्शन समझौते का उल्लंघन- डार

पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ये सब कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वह बगलिहार जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है. इसलिए वह  रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स के जलाशय को खाली करके फिर से भर रहा है, जिससे उसकी गाद निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाए. इशाक डार ने कहा कि भारत की यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच हुए सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है. 

विदेशी राजनयिकों के आगे दुखड़ा रोते हुए इशाक डार ने कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में एकतरफा रूप से सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया. यह अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. संधि स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान को नदियों का जल डेटा शेयर करना बंद कर दिया. साथ ही संयुक्त निगरानी तंत्र में सहयोग देना रोक दिया. भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान के  कृषि चक्र, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा खतरा पैदा हो रहा है. 

भारत मान जाए वरना हमारे सभी विकल्प खुले- डार

इशाक डार ने भारत की इस कार्रवाई को पानी का हथियारीकरण करार दिया. उन्होंने कहा कि इन कदमों ने पाकिस्तान के लाखों लोगों के जीवन पर संकट पैदा कर दिया है. पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे भारत को संधि का पालन करने के लिए मनाएं और उसे दक्षिण एशिया में शांति को कमजोर करने वाली कार्रवाइयों से बचने के लिए कहें. 

गिड़गिड़ाने के साथ ही इशा डार भारत को धमकी देने से भी बाज नहीं आए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण समाधान चाहता है. लेकिन अगर बात नहीीं बनी तो अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखेगा. उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्टों ने भी भारत की इन कार्रवाइयों पर चिंता जताई है. 

भारत कब शुरू किया 'वाटर वॉर'?

बताते चलें कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में 25 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक हमला बोलते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने शुरुआत में भारत को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी लेकिन कुछ कर नहीं पाया. अब भारत का यह फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ रहा है. उसकी पूरी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर टिकी है लेकिन पर्याप्त पानी न मिलने की वजह से वहां खेती सूख रही है. जिससे पाकिस्तान में घबराहट है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

india pakistan news

