'भारत वही करेगा जो उसने पाकिस्तान... नवाज शरीफ के सहयोगी को बांग्लादेश पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन का डर

पाकिस्तानी सियासी विश्लेषक नजम सेठी ने इस बात का दावा किया है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश ने भारत को टारगेट करने वाले जो भड़काऊ बयान दिए हैं उन बयानों पर भारत की खामोशी को बांग्लादेश हल्के में न ले. वो भारत है जो कभी भी बांग्लादेश पर आपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन ले सकता है. क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर भी ऐसे ही अचानक हमला बोला था. किसी को बचने के लिए सोचने का समय भी नहीं मिला था. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी हैं नजम सेठी. इस दौरान सेठी ने ये भी बताया है कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत पर परमाणु हमला क्यों नहीं कर सकता?

हमने अभी तक भारत के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन नहीं किया है. इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि आप पहले एग्रीमेंट साइन करें कि आप पहले परमाणु हमला करने वाले देश नहीं होंगे. दुनिया के बहुत से मुल्कों ने परमाणु वेपन को लेकर ये एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं. जिसको लेकर पाकिस्तान कहता है कि वो इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकता है. उसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तान रक्षात्मक पोजीशन में है. अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए इसका उपयोग तो कर सकता है क्योंकि तब हमारे लिये ये अस्तित्व का संकट बन जाता है. ये धमकी तो सिर्फ भारत के लिए है किसी और देश को हम ये धमकी भी नहीं दे सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Pakistani journalist Najam Sethi

"We can not withstand India in conventional fight. We fear losing to India only" pic.twitter.com/Sn0cwkVPDp — aniruddha banerjee (@aniruddha163) January 12, 2026

बांग्लादेश की धमकियों पर नजम सेठी को भारत के एक्शन की चिंता

पाकिस्तानी सियासी विश्लेषक नजम सेठी ने आगे कहा, 'बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है कि वह उसकी सात बहनों के साथ यह या वह करेगा. मुझे लगता है कि भारत कुछ करेगा, जैसा उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया था. जिस तरह की आक्रामक नीति नरेंद्र मोदी अपनाते हैं... मुझे नहीं लगता कि वह इन सब बातों को नज़रअंदाज़ करेंगे. वहां यह भावना है कि भारत को दिखाना होगा कि वह एक बड़ी शक्ति है.' बांग्लादेश के ये बयान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई हैं. शेख हसीना फिलहाल भारत की शरण में निर्वासन में रह रही हैं.

In 1659, Chhatrapati Shivaji stabbed to death the Bijapur Sultanate general Afzal Khan who had planned to kill Shivaji. Four centuries have passed but jehadis still haven't recovered from the shock. Pakistani journalist Najam Sethi says: "India is planning another false flag… pic.twitter.com/pZAw0nvKA0 — Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) January 6, 2026

शिवाजी के अफजल खान की हत्या के सदमे से नहीं उबर पा रहे जिहादी

1659 में, छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफ़ज़ल खान को चाकू मारकर मार डाला था, जिसने शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी. चार सदियां बीत चुकी हैं लेकिन जिहादी अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. पाकिस्तानी पत्रकार नज़म सेठी ने कहा, 'भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक और झूठा ऑपरेशन प्लान कर रहा है. यह जयशंकर की रणनीति है. वह आपसे हाथ मिलाता है लेकिन वह एक कट्टर और बाज जैसा है. वह शांति नहीं चाहता वह शिव जी (शिवाजी) है जो गले लगाता है और फिर चाकू मार देता है.' नजम सेठी ने आगे कहा कि हम भारत से पारंपरिक युद्ध में कभी नहीं जीत सकते हैं. हमें सिर्फ भारत से हारने का डर है.'

मोहम्मद यूनुस ने चीन यात्रा पर खड़ा किया था विवाद

बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने पिछले साल चीन यात्रा के दौरान एक विवाद खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों (जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है) को 'लैंडलॉक्ड' बताया था, और कहा था कि उनका देश समुद्र के लिए "एकमात्र संरक्षक/गेटवे" है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और कड़ी निंदा के लायक बताया, जबकि सांसद निशिकांत दुबे ने इन्हें शर्मनाक और भड़काऊ करार दिया. भारत ने नियमित रूप से ऐसे बयानों की निंदा की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनुस की टिप्पणियों पर तंज कसते हुए कहा कि सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है, न कि चेरी-पिकिंग का विषय. भारत ने कहा है कि वह दुश्मनी के संकेतों के बावजूद बांग्लादेश के साथ संबंध दोस्ताना रखना चाहता है.

यह भी पढ़ेंः चुपके-चुपके करीब आ रही हैं PAK-बांग्लादेश की सेनाएं, लश्कर के आतंकी ने किया स्वागत