फुस्स हो गए मुनीर-शहबाज के दावे, भारत के दो एयरबेस पर अटैक का भोंपू फूटा; सामने आई सच्चाई

Indian Air Force Operation Sindoor: क्या पाकिस्तान ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे पर खड़े सुखोई-30MKI को मार गिराया था? या पाकिस्तानी मिसाइल ने गुजरात के भुज एयरपोर्ट पर सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल यूनिट बर्बाद की, ये 2 झूठे ख्वाब पाकिस्तान देख रहा है. दिन दहाड़े पहलगाम में आतंकवादी हमला कराने वाला पाकिस्तान अपनी दो नवीन कल्पनाओं के जरिए झूठ फैला रहा है. इसलिए उसके प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर, पाकिस्तान की आंखों में पड़ा मोतियाबिंद का मोटा जाला काटकर सच्चाई बताते हैं.

पाकिस्तान को मिली बेइज्जती और जगहंसाई

पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ करने से पहले बता दें कि 'मुल्ला नसरुद्दीन' का चोला ओढ़ चुके शहबाज शरीफ और 'मुंगेरीलाल' बनकर घूम रहे PAK फौज के फर्जी फाइव स्टार जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) दोनों कंबल ओढ़कर चुपचाप IMF से मिले लोन (Loan) रूपी घी को पी रहे हैं. उनकी पांचों उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में है. दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती दौलत देख दोनों गदगद होकर लहालोट हो रहे हैं. इसलिए टाइम पास करने के लिए इस्लामाबाद में बैठकर अपनी अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलाप रहे हैं. इसी सिलसिले में बीते 30 दिनों से लगातार फेक न्यूज़ के जरिए ये घाघ लोग भारत को कमतर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो फैलवा रहे हैं.

कैसे किया?

भारत के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान दिखाने के लिए पाकिस्तान, नकली सैटेलाइट तस्वीरों, कंप्यूटर एडिटेड और AI की मदद से बनी तस्वीर और वीडियो के साथ गलत जानकारी पोस्ट करके फर्जी सूचना अभियान चला रहा है. झूठ के खेल में सुखोई और S-400 गिराना उसकी नई साजिश का हिस्सा है. यानी ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई में करारी चोट और जिंदगी भर का दर्द मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है.

New report alleges a direct hit at India's Adampur Air Base by Pakistan damaged a Su-30, however a review reveals this image taken in March 2025, pre-conflict actually shows a MiG-29 undergoing maintenance, the dark soot near the engine test pad is routine, not battle damage pic.twitter.com/GOC1NVRX9I

— Damien Symon (@detresfa_) June 8, 2025