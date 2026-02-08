भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' का वो जख्म, जिसे अब छिपा रहा है पाकिस्तान! भोलारी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला बड़ा राज

Airbase repair work underway: पाकिस्तान एयर फोर्स का भोलारी एयरबेस एक बार फिर चर्चा में है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां मौजूद एक बड़ा हैंगर अब धीरे-धीरे ठीक किया जा रहा है. यह वही हैंगर है जिसे 10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया था. यह हमला उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक चला सैन्य टकराव अपने सबसे खतरनाक दौर में था. भारतीय वायुसेना का मानना है कि इसी हैंगर में पाकिस्तान का एक बेहद अहम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान मौजूद था. माना जा रहा है कि यह SAAB 2000 एरीआई सिस्टम वाला विमान हो सकता है. हाल में ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हैंगर की हरी छत का बड़ा हिस्सा उखाड़ दिया गया है. कुछ हिस्से हटाए जा चुके हैं और अंदर का ढांचा अब भी बुरी तरह टूटा हुआ है. इससे यह संकेत मिलता है कि मरम्मत या दोबारा निर्माण की शुरुआती तैयारी शुरू हो चुकी है.

इस नई तस्वीर को 28 जनवरी को वैंटर नाम की सैटेलाइट कंपनी ने लिया था. इसमें साफ दिखाई देता है कि छत को आंशिक रूप से हटाया गया है. अंदर का मलबा अभी भी मौजूद है. विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर नई छत लगाई जाएगी. ढांचे को मजबूत किया जाएगा. पूरा इलाका साफ किया जाएगा. इससे पहले भी पाकिस्तान के दूसरे सैन्य ठिकानों पर ऐसे ही मरम्मत कार्य देखे जा चुके हैं. मुरिद एयरबेस में टूटे भवन की छत को लाल तिरपाल से ढका गया था. सुक्कुर में ड्रोन हैंगर नष्ट हुआ था. नूर खान एयरबेस पर कमांड और कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचा था. भोलारी का यह हैंगर भी उन्हीं ठिकानों में शामिल था जिन पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया था.

10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच किया गया हमला

भोलारी एयरबेस पर हमला 10 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच किया गया था. यह वही समय था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले तेज कर दिए थे. भारत का कहना है कि इससे पहले पाकिस्तान की ओर से बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए गए थे. पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश भी की थी. इसी के जवाब में भारत ने कई एयरबेस पर सटीक हमले किए. भोलारी में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ था, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन माना जाता है कि राफेल विमानों से स्कैल्प मिसाइल. सुखोई से रैम्पेज मिसाइल. मिराज से क्रिस्टल मेज और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था.

भोलारी पर हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बात की थी. यह बातचीत दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई थी. इसी बातचीत के बाद शाम पांच बजे से युद्धविराम लागू करने की सहमति बनी. हालांकि जमीन पर हालात पूरी तरह शांत होने में लगभग दो दिन लग गए. इससे पहले अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी. प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

कई जगहों को बनाया था निशाना

9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम से कम दस सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे. 2 बजे से 5 बजे के बीच चकलाला. रहावाली. रफीकी. रहीम यार खान. सुक्कुर. मुरिद और नयाचोर एयरबेस को निशाना बनाया गया. इसके बाद सुबह सर्गोधा. भोलारी और जैकबाबाद पर मिसाइल हमले किए गए. इसी दौरान भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी विमानों को भी निशाना बनाया. भारतीय वायुसेना का दावा है कि उस समय एक पाकिस्तानी निगरानी या अर्ली वार्निंग विमान को मार गिराया गया था. सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने भी बयान जारी कर यह पुष्टि की थी कि भोलारी हमले में पाक वायुसेना के छह कर्मियों की मौत हुई थी. इनमें एक अधिकारी भी शामिल था.

