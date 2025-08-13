India Pakistan News: PAK पर फिर काल बनकर टूटने वाला है भारत? आर्मी चीफ उपेंद्र के बयान से जिन्नालैंड की क्यों कांप रही टांगें
India Pakistan News: PAK पर फिर काल बनकर टूटने वाला है भारत? आर्मी चीफ उपेंद्र के बयान से जिन्नालैंड की क्यों कांप रही टांगें

India Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के साये से गुजरने को मजबूर है. जब से भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युद्ध की आशंका संबंधी बयान दिया है. तब से पाकिस्तानियों के होश फाख्ता हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:35 AM IST
India Pakistan News: PAK पर फिर काल बनकर टूटने वाला है भारत? आर्मी चीफ उपेंद्र के बयान से जिन्नालैंड की क्यों कांप रही टांगें

Indian Army Chief Statement of War: पाकिस्तानियों के कान में अचानक युद्ध के सायरन बजने लगे हैं. पाकिस्तान की अवाम हो या बुद्धिजीवी पत्रकार, सभी को जिन्नालैंड पर हमले का डर सता रहा है. कोई कह रहा है भारत नई मिसाइल से हमला करेगा तो कोई कह रहा है भारत तबाही मचा देगा. खास बात ये कि पाकिस्तानी भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को भी कोट कर रहे हैं. जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही युद्ध हो सकता है. 

बॉर्डर छोड़कर अंदर की ओर भाग रहे पाकिस्तानी

हिंदुस्तान की ताकत कितनी है और पाकिस्तान की कितनी. ये तो पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन की जंग में देख ही लिया. जिन्हें अब भी शक हो. वो बॉर्डर छोड़कर भागते इन पाकिस्तानियों की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकता है. दरअसल, सामान समेटकर भागते पाकिस्तानियों का ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है.

भारतीय सेना प्रमुख के बयान से मचा हड़कंप

दावा किया जा रहा है कि जब से भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने जल्द ही बड़ी जंग की आशंका वाला बयान दिया है. तब से पाकिस्तानियों के हाथ-पांव कांप रहे हैं और वो बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली कर रहे हैं. पाकिस्तान के डरने की वजह आपको आगे बताएंगे. पहले पाकिस्तान में खलबली मचा देने वाला बयान आपको सुनाते हैं.

ब्रह्मोस के हमले की याद अब तक नहीं भूले

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीयों से तैयारी करने को कहा था. मगर पाकिस्तान में खौफ इतना है कि उन्होंने ब्रह्मोस से बचने की तैयारी शुरू कर दी है. फील्ड मार्शल मुनीर भले ही झूठे बिल्ले बांधकर दुनिया को मूर्ख बना ले लेकिन पाकिस्तान की अवाम हकीकत जानती है कि किस तरह भारत की मिसाइलें पाकिस्तानियों पर काल बनकर टूटी थी. 

इंडियन नेवी की ड्रिल ने बढ़ाई हुई है धड़कनें

जानते हैं कि पाकिस्तानियों के डर की वजह सिर्फ आर्मी चीफ का बयान नहीं है बल्कि नेवी का फुल एक्शन में आना भी पाकिस्तानियों के डर की वजह बना हुआ हैं. इंडियन नेवी इस वक्त अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है, जो एक इशारे पर पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर सकती है. इसकी आशंका पाकिस्तान के पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवियों तक सभी को है.

चीन भी साथ नहीं आएगा इस बार साथ

सोचिए, एक तरफ फील्ड मार्शल मुनीर है. जो अमेरिका में बैठकर ऊंची-ऊंची हांक रहा है. दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैं. जिनका मारे डरके कलेजा कांप रहा है. यकीनन अगर मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में होता तो वो भी किसी बंकर में छिपा होता. जैसा मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही छिप गया था और तब तक छिपा रहा था. जब तक कि सीजफायर नहीं हो गया था. मगर इस बार बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

बता दें कि पाकिस्तानियों के डर की एक वजह ये भी है कि पिछली बार तो चाइनीज चचा ने इन्हें बचा लिया था. मगर जिस तरह मुनीर ट्रंप की गोद में जाकर बैठा है. उसके बाद से तो पाकिस्तान का चाइनीज चचा भी उसके साथ सौतेला बर्ताव कर रहा है. ऐसे में बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है. 

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)

