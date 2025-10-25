Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

भारत के ‘त्रिशूल’ अभ्यास से घबराया पाकिस्तान, राजनाथ सिंह की चेतावनी- 'इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे'

India Trishul Exercise: भारत सीमा के पास अपनी तीनों सेनाओं का एक अभ्यास, जिसका नाम त्रिशूल है, की तैयारी कर रहा है. इस वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:31 PM IST
Indian Pakistan Tension: भारत सीमा के पास अपनी तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का एक अभ्यास की तैयारी कर रहा है जिसका नाम Trishul है. इस वजह से घबराए पाकिस्तान ने अपने मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्रों में आने-जाने वाले कई हवाई रास्तों पर रोक लगाने की सूचना जारी की है. हालांकि, पाकिस्तान ने 28-29 अक्टूबर के लिए जारी किए गए नोटम का कोई भी कारण नहीं बताया है. लेकिन जानकारों का कहना है कि, यह रोक किसी सैन्य अभ्यास या हथियार के संभावित परीक्षण से जुड़ी हो सकती है.

एक्सपर्ट्स की इसपर क्या राय है?
Analyser डेमियन साइमन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं. इससे पता चलता है कि त्रिशूल अभ्यास के लिए जो हवाई क्षेत्र तय किया गया है वह 28,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है. इसे हाल के सालों में सबसे बड़ेऔर जरूरी अभ्यायों में से एक माना जा रहा है. साइमन ने ट्वीट किया कि इस अभ्यास के लिए चुनी गई जगह और इसका बड़ा आकार असामान्य है. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल करने वाले इस अभ्यास का लक्ष्य तीनों सेनाओं की मिलकर काम करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता को दिखाना है.

बयान में क्या कहा गया?
बयान में बताया गया कि, दक्षिणी कमान के सैनिक इस अभ्यास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. इसमें कई तरह के मुश्किल इलाकों में मिलकर काम करने की अपनी क्षमता को जांचेंगे. इसमें खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों और हमला करने की तैयारी, सौराष्ट्र के तट पर जमीन और पानी से हमला करने का अभ्यास और कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का संयुक्त अभ्यास शामिल है. 

रक्षा मंत्री की वॉर्निंग
भारत सर क्रीक, सिंध और कराची के नजदीक यह अभ्यास ऐसे समय में कर रहा है जब रक्षा मंत्री राजाथ सिंह ने इस्लामाबाद को सर क्रीक में किसी भी तरह की हिम्मत ना करने की चेतावनी दी थी. दशहरे के मौके पर भुज में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर सैनिकों को बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था, यदि पाकिस्तान सर क्रीक सेक्टर में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करता है तो जवाब इतना करारा होगा कि वह इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा.

क्या है सर क्रीक?
सर क्रीक पाकिस्तान में गुजरात और सिंध के बीच एक खाली और दलदली इलाका है जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है. यह 96 किमी लंबा पानी का रास्ता है. इस पर नियंत्रण करने से जरूरी समुद्री रास्तों तक पहुंच पर असर पड़ता है इसलिए सुरक्षा और सेना की योजना के लिए सर क्रीक बहुत ही जरूरी जगह है. रक्षा मंत्री ने यह चेतावनी खुफिया रिपोर्टों के बाद दी थी जिनमें कहा गया था कि, पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है.

author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

trishul exercise

