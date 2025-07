भारत के मिसाइल हमलों से तितर-बितर हुआ था पाकिस्तान का किराना हिल्स, सामने आई न्यूक्लियर हब की तस्वीरें

India Missils Hit Pakistan Nuclear Hub: भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर मिसाइल अटैक को साफ नकारा था. माना जाता है कि यहां के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है. वहीं अब 2 महीने बाद जून 2025 में गूगल अर्थ से सामने आई तस्वीरों से ऐसा लगता है कि मिसाइल ने वाकई सरगोधा जिले के इस संवेदनशील जगह पर हमला किया था.

किराना हिल्स पर मिसाइल हमला

जाने-माने सेटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट और जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डैमियन साइमन ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी जानकारी दी.

Imagery update from Google Earth of the Sargodha region, Pakistan, captured in June 2025, shows -

1 - the impact location of India's strike on Kirana Hills in May 2025

2 - repaired runways at Sargodha airbase post India's strikes in May 2025 pic.twitter.com/BLOXYB9fKP

— Damien Symon (@detresfa_) July 18, 2025