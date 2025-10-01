देख ले दुनिया हिंदुस्तान की ताकत, साउथ चाइना सी में Navy ने किया हैरतअंगेज कारनामा, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Indian Navy submarine rescue drill in South China Sea: दुनिया में अपनी सबसे बड़ी सेना और नौसेना के बल पर चीन आसपास के देशों पर धौंस जमा रहा है. हिंद महासागर में भी उसकी पनडुब्बियां और युद्धपोत अक्सर विचरण करते हुए नजर आते हैं. यह शक्ति प्रदर्शन करके चीन यह दिखाने की कोशिश करता है कि भले ही हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर हो लेकिन यहां पर वही असल ताकत है. भारतीय नौसेना हालांकि चीन से किसी भी मामले में कम नहीं है लेकिन वह अपनी सहज-सौम्य छवि की वजह से वह अक्सर इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से परहेज करती रही है.

चीन को उसी के अंदाज में जवाब

लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सॉफ्ट इमेज से बाहर निकलकर चीन को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है. जिस तरह चीन अपनी नौसेना हिंद महासागर में भेजकर ताकत दिखाता रहा है. अब भारतीय नौसेना ने वही काम दक्षिण चीन सागर में करना शुरू कर दी है. यह सीधे-सीधे चीन के लिए स्पष्ट संकेत है कि अगर ताकत दिखाने की कोशिश करोगे तो दांत खट्टे करने के लिए इंडियन नेवी तैयार है.

दक्षिण चीन सागर में दिखाई ताकत

भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाते हुए एक नई उपलब्धि दर्ज की है. असल में सिंगापुर नौसेना की ओर से साउथ चाइना सी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास XPR-25 आयोजित किया गया था. इस अभ्यास में भारत के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) "टाइगर-एक्स" ने सफलतापूर्वक बचाव राहत चलाकर अपनी धाक जमा ली. यह पहली बार था जब भारतीय पनडुब्बी रेस्क्यू सिस्टम ने हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर काम किया. यह बात इसलिए खास हो जाती है कि गहरे समंदर के अंदर इस तरह का रेस्क्यू मिशन चलाने की क्षमता दुनिया के कुछ गिने-चुने देशों के पास ही है.

ड्रिल में 40 देशों की भागीदारी

सिंगापुर नेवी की ओर से आयोजित यह अभ्यास 15 से 25 सितंबर तक चला, जिसमें 40 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया. दो चरणों में चले इस अभ्यास में तीन देशों की पनडुब्बी रेस्क्यू यूनिट्स ने अपनी क्षमताएं दिखाईं. इनमें सिंगापुर की MV Swift Rescue, जापान की JS Chiyoda और भारत की INS निस्तार (Diving Support Vessel) शामिल रहा है.

INS निस्तार की पहली तैनाती

इस अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण पहलू था INS निस्तार की पहली तैनाती. यह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया Diving Support Vessel (DSV) है, जिसे 18 जुलाई 2024 को नौसेना में शामिल किया गया था. करीब 118 मीटर लंबा और 10,000 टन से ज्यादा वज़न वाला यह जहाज विशेष रूप से DSRVs की "मदरशिप" के रूप में तैयार किया गया है.

अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस

INS निस्तार में 15 टन का सबसी क्रेन, डाइविंग बेल, ROVs, साइड-स्कैन सोनार, कम्प्रेशन चेंबर और Self-Propelled Hyperbaric Life Boat जैसी सुविधाएं हैं. इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशन्स के लिए डेक भी मौजूद है. यह जहाज 60 दिनों तक समुद्र में टिके रहने की क्षमता रखता है.

जब ड्रिल शुरू हुई तो दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की खराब पनडुब्बियों को समुद्र में ले जाकर पानी में छोड़ा गया. इसके बाद भारतीय DSRV "टाइगर-एक्स" ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार गोता लगाया. इस मिनी-सब ने पहले दक्षिण कोरिया की पनडुब्बी Shin Dol-Seok (S-082) से सफल डॉकिंग की. इसके बाद सिंगापुर की पनडुब्बी RSS Invincible से भी कनेक्ट कर लिया और उसमें मौजूद नकली यात्रियों को निकालकर बाहर ले आई.

भारत के पास फिलहाल 2 सिस्टम

बताते चलें कि भारत के पास फिलहाल दो DSRVs हैं, जिन्हें ब्रिटेन की कंपनी James Fisher Defence (JFD Global) से 2016 में खरीदा गया था. लगभग 193 मिलियन पाउंड की इस डील में रेस्क्यू व्हीकल, लॉन्च-रिकवरी उपकरण, TUP सिस्टम और 25 साल की लॉजिस्टिक सपोर्ट व्यवस्था शामिल है.

TUP सिस्टम की भूमिका

इस अभ्यास में Transfer Under Pressure (TUP) सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया. यह तकनीक पनडुब्बी से निकाले गए लोगों को एक समान दबाव बनाए रखते हुए दूसरी जगह शिफ्ट करती है. इससे गोताखोरों या नाविकों को अचानक दबाव बदलने से होने वाली बीमारियों (जैसे डी-कंप्रेशन सिकनेस) से बचाया जाता है.

भारत ने चीन को दिया बड़ा संदेश

अपनी इस ड्रिल के जरिए भारतीय नौसेना ने विस्तारवादी चीन को बड़ा मैसेज भी दिया. चूंकि दक्षिण चीन सागर चीन के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. ऐसे में भारतीय नौसेना ने इस ड्रिल के जरिए बता दिया कि वह भी पूरी क्षमता के साथ यहां पर मौजूद है और उसकी किसी आक्रामकता को सहन नहीं करेगी. ड्रैगन को यह भी मैसेज दिया गया कि भारत न केवल हिंद महासागर बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है.

भारतीय नौसेना का दक्षिण चीन सागर में यह अभ्यास सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश है. यह दिखाता है कि भारत समुद्री सुरक्षा के बड़े परिदृश्य में अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है.