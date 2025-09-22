आसमान में गरजे 'जंगबाज', पाकिस्तान में फिर से क्यों आई 'कयामत' की रात?
Advertisement
trendingNow12931783
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

आसमान में गरजे 'जंगबाज', पाकिस्तान में फिर से क्यों आई 'कयामत' की रात?

Indian army news: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के जांबाजों ने युद्धाभ्यास किया. जिसको अमोघ फ्यूरी का नाम दिया गया, सेना के सप्त शक्ति कमान ने ज़मीन से लेकर आसमान तक और दिन से लेकर रात तक बारूदी पराक्रम दिखाया

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में गरजे 'जंगबाज', पाकिस्तान में फिर से क्यों आई 'कयामत' की रात?

Indian Army Amogh Fury exercise: क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील के बावजूद भारत-पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. दरअसल ये बातें भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में की जा रही है और इसकी वजह बना है सरहद पर भारत का युद्धाभ्यास. भारतीय टैंकों के गोले यूं तो अपनी ही सरहद में गिरे लेकिन धमाके की आवाज से मुनीर-शहबाज दोनों की जोड़ी थर-थर कांप रही है. दुश्मन, आंखें खोल कर देख ले कि यह हिंद की सेना का पराक्रम है. अगर किसी ने भी हिंदुस्तान की तरफ टेढी नज़र की तो हिंद की सेना के टैंक, तोप. ऐसे ही धुआं-धुआं कर देगी.

हिंदुस्तान की सेना के अमोघ अस्त्र हैं. जो पलभर में दुश्मन के दुस्साहस को मटियामेट कर देगा. हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना के जांबाजों ने युद्धाभ्यास के जरिए पराक्रम का प्रदर्शन किया. गरजते टैंक. बरसते गोले ने सटीक निशाना दागकर दिखला दिया कि सेना के सामने किसी भी दुश्मन का टिकना नामुमकिन है. इन पराक्रमी वीडियो को देखकर 

रेगिस्तान में हिंद की सेना का दम - सदमे में मुनीर-शहबाज!

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ साज़िश करने वाले मुनीर और शहबाज की जोड़ी ज़रूर सदमे में आ गई होगी. ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने घुसकर पाकिस्तान को दहलाया था. लेकिन युद्धाभ्यास का ये वीडियो. दोनों के लिए चेतावनी है कि अगर फिर गुस्ताखी की तो भारत की सेना आतंकिस्तान को मटियामेट कर देगी.

भारतीय सेना का महाभ्यास- ख़ौफ' में दुश्मन!

बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के जांबाजों ने युद्धाभ्यास किया. जिसको अमोघ फ्यूरी का नाम दिया गया. सेना के सप्त शक्ति कमान ने ज़मीन से लेकर आसमान तक और दिन से लेकर रात तक बारूदी पराक्रम दिखाया. अमोघ फ्यूरी का उद्देश्य वास्तविक युद्अध के हालात में सेना की युद्ध क्षमता, कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल तैयारियों का परीक्षण करना था. जिसमें बैटल टैंक्स, इंफैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोनस् के साथ-साथ अत्याधुनिक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया.

एक्सरसाइज के दौरान नेटवर्क बेस्ड कम्यूनिकेशन. कमांड एंड कंट्रोल फॉरमेशन, रीयल टाइम मॉनिटरिंग और लक्ष्य भेदने के सिस्टम के इस्तेमाल के जरिए. कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर तैयार की गई. सेना ने इन क्षमताओं के परीक्षण के जरिए मॉर्डन वॉरफेयर के खतरों से निपटने की क्षमता को और मजबूत किया गया. रात में भी निशाने पर सटीक निशाना साधकर सेना ने दिखा दिया कि दुश्मन कहीं भी हो, कहां से भी आया हो. लेकिन जाबांज सैनिक उस ख़तरे को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकते हैं.

अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास भारतीय सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस का प्रमाण है और इस अभ्यास ने ये भी सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल करके. युद्ध जैसे किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात का न सिर्फ मुकाबले में सक्षम है. बल्कि वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
;