'हम अरुणाचल को मानते ही नहीं...,' भारतीय महिला के साथ बदतमीजी को लेकर चीन का भड़काऊ बयान, बदसलूकी को बताया सही

Indian Woman Held In China For Arunanchal Passport: हाल ही में अरुणांचल प्रदेश की एक महिला ने आरोप लगाया था कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट में उसके पासपोर्ट में जन्मस्थान अरुणांचल देखकर उसे रोक दिया गया और उसके पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया गया. पीड़िता के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है. वहीं अब चीन ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है, हालांकि यह प्रतिक्रिया बेहद आपत्तिजनक है.

चीन की प्रतिक्रिया

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मामले को लेकर कहा चीन की ओर से भारत में अवैध रूप से स्थापित किए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि जांगनान चीनी इलाका है और महिला के साथ नियमों के मुताबिक ही जांच प्रक्रिया हुई है. चीनी बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अरुणाचल प्रदेश को मानता ही नहीं है. बता दें कि महिला का आरोप था कि चीनी अधिकारियों ने उसके भारतीय पासपोर्ट को पहचानने से मना कर दिया और उसे 18 घंटे से भी अधिक समय तक शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोके रखा. इसकी जानकारी उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी थी.

अरुणांचल को लेकर एयरपोर्ट पर रोका

पेम वांग थोंगडोक नाम की इस महिला ने 'X' पर अरुणांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडु, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मुख्यमंत्री किरेन रिजिजू और पीएम मोदी को टैग किया और लिखा,' चाइना इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के दावे पर मुझे 21 नवंबर 2025 को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया. उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया क्योंकि मेरा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह चीनी क्षेत्र है.'

ड्रैगन का बेतुका जवाब

घटना के बाद भारत ने चीन की ओर से महिला यात्री को हिरासत में लेने की प्रक्रिया को बेतुका बताया था. भारत की इस सख्त आपत्ति के बाद अब चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा,' जांगनान चीन का इलाका है. चीनी ने कभी भी भारत की ओर अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है. आपने जिस व्यक्तिगत मामले का जिक्र किया है उसके बारे में हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पूरे मामले में चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार ही जांच प्रक्रियाएं अपनाईं.'