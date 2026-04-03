महंगाई-बेरोजगारी दर आसमान छू रही, रोटी-सालन के पड़े लाले... फिर भी हर साल 62 लाख बच्चे पैदा कर रहा पाकिस्तान

Pakistan Population Hike: पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब चरम पर हैं. ऐसे चिंताजनक हालात पाकिस्तान के 79 सालों के इतिहास में पहली बार पैदा हुए हैं. पूरे मुल्क में जिधर देखो उधर चारों ओर साक्षात 'नरक' दिख रहा है. इस बीच पाकिस्तान की आबादी को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
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Pakistan Population Explosion: पाकिस्तान में जनसंख्या विस्फोट हो गया है. मुल्क की जन्म दर और आबादी दोनों सुपरस्पीड से बढ़ रही हैं. हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी नागरिक हर साल 62 लाख से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं. पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पाकिस्तान के 'वजीर ए आजम' यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की इसी रिपोर्ट में यह चिंता भी जताई गई है कि पाकिस्तान अगले पांच साल में इंडोनेशिया को पछाड़ कर पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा. इस हालिया सरकारी रिपोर्ट से कई सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है.
हेल्थ डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट से तमाम सरकारी महकमें में हड़कंप मच गया है. दरअसल हुक्मरानों का कहना है कि पहले से ही ज्यादा आबादी के बोझ से चरमराई अर्थव्यव्यवस्था के संभलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. मौजूदा आबादी को ही बेसिक सुविधाएं देने के लाले पड़े हैं, ऐसी तमाम चिंताओं से इतर पाकिस्तानी लोग खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं.
पाकिस्तान की बढ़ती आबादी और उसके प्राकृतिक संसाधनों का अनुपात डगमगा गया है. पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 33वां देश है, लेकिन आबादी के मामले में वह 5वें नंबर पर पहुंच गया है. एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी लगभग 26 करोड़ हो चुकी है. अगले 25 साल में इसके 45 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. पूरे दक्षिण एशिया में मौजूद किसी भी अन्य देश की आबादी बढ़ने की ग्रोथ इतनी अधिक नहीं है.
छोटे से देश की इतनी भीषण आबादी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है. ऐसे हालात इसलिए हैं क्योंकि साल 2025 में पाकिस्तान से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की प्रजनन दर 3.6 फीसदी थी जो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है. 2026 में पाकिस्तान की प्रजनन दर में और भी इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है.
पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक भीषण जनसंख्या विस्फोट का बुरा असर हर क्षेत्र पर पड़ा है. एक ओर बच्चे कुपोषित हैं, वहीं फिलहाल इस्लामाबाद में महंगाई-बेरोजगारी दर भी अभूतपूर्व रूप से ज्यादा है. पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची हो या पंजाब का लाहौर या फिर रावलपिंडी समेत दर्जनों शहर हर साल मध्यम बारिश में भी टापू में बदल जाते हैं.
पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत से लोग असंतुलित तरीके से आबादी बढ़ने पर अजीबोगरीब वीडियो और मीम बनाकर अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे हैं.
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