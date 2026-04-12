Pakistan Inflation: पाकिस्तान में त्राहिमाम, खाने-पीने की चीजों की मोहताज हुई अवाम, डीजल के दाम हो गए दोगुने

Pakistan Inflation: मध्य पूर्व में तनाव ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को संकट में डाल दिया है और इससे महंगाई 74 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. पाकिस्तान अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में उछाल ने देश की मुद्रास्फीति को फिर से दोहरे अंकों में पहुंचा दिया है, जिससे सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर (एसपीआई) में सालाना आधार पर 12.15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो 74 हफ्ते का उच्चतम स्तर है. टॉपलाइन सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के अनुसार, हालिया उछाल मौजूदा संकट की गंभीरता को दर्शाता है.

पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल

पाकिस्तान में महंगाई में उछाल 2025 के आखिर में स्थिरता के दौर के बाद आया है, जब अनुकूल आधार प्रभाव के कारण जनवरी 2026 की शुरुआत में एसपीआई मुद्रास्फीति घटकर 2.4 प्रतिशत तक गिर गई थी. हालांकि, अमेरिका-ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, और इस साल फरवरी में दर्ज किए गए लगभग 4-5 प्रतिशत के स्तर से मुद्रास्फीति में तेज उछाल दर्ज किया गया है. इस अचानक इजाफे का मुख्य कारण मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता है.

उछलीं तेल की कीमतें, पाक को लगा झटका

सप्लाई में रुकावट के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका असर पाकिस्तान की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी तुरंत दिखाई दिया, जहां ईंधन की लागत महंगाई को काफी हद तक प्रभावित करती है. पिछले एक साल में ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में 101.02 प्रतिशत, पेट्रोल की कीमत में 48.70 प्रतिशत और एलपीजी की कीमत में 65.86 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस तेज बढ़ोतरी से परिवहन और रसद लागत में इजाफा हुआ है, जिससे जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं.

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खाने-पीने की चीजें हो गईं महंगी

ऊर्जा संकट ने खाद्य मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है. प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है. प्याज पिछले साल की तुलना में 37.80 प्रतिशत, गेहूं का आटा 30.10 प्रतिशत और टमाटर 23.07 प्रतिशत महंगा हो गया है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ रही है. वह आतंकवाद में भी टॉप पर है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही आतंकवादी हमलों और आतंकवाद से होने वाली मौतों में कमी आई हो, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान अव्वल आया है. वहां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर हैं.