Pakistan News: प्याज 220, टमाटर 250 रुपये किलो... अफगानिस्तान से झड़प के बाद PAK में बरसा महंगाई का 'बम'

Current Prices of Fruits- Vegetables in Pakistan: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची इस वक्त एक नए संकट से गुजर रही है. अफगानिस्तान के साथ झड़पों के बाद सीमापार व्यापार के ठप हो जाने से फलों और सब्जियों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसका सीधा असर बाजारों पर पड़ा है. जिसकी वजह से प्याज के दाम 220 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. इसके चलते जहां दुकानदार खाली बैठे हैं तो ग्राहकों के चेहरे पर नाराजगी और बेबसी साफ दिखाई दे रही है.

अचानक कैसे महंगाई की लपट में झुलसा पाकिस्तान?

पिछले हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हुई झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रास्ते अस्थाई रूप से बंद कर दिए गए. अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों पर रोक ने अब पाकिस्तान की मंडियों में हाहाकार मचा दिया है.

अफगानिस्तान से रोज़ाना हजारों टन प्याज, टमाटर, आलू, अनार और सूखे मेवे पाकिस्तान आते थे. तुर्खम और चमन बॉर्डर इन व्यापारिक मार्गों के सबसे अहम रास्ते हैं. लेकिन सीमा बंद होने के बाद स्थिति एकदम पलट गई है. इसके चलते अब यही उत्पाद पाकिस्तान में ‘लक्ज़री आइटम’ बन चुके हैं.

अगर दाम की बात करें तो कराची में प्याज 220 रुपये किलो और लाहौर व इस्लामाबाद में 180–200 रुपये किलो में बिक रहा है. वहीं

टमाटर की कीमत पहले से ही 250 रुपये किलो तक जा चुकी हैं. स्थानीय विक्रेताओं के मुताबिक, 'कराची में काफी सामान अफगानिस्तान से आता था. लेकिन अब माल से लदे हमारे ट्रक अफगान सीमा पर फंसे हुए हैं. जब तक रास्ते नहीं खुलते, तब तक दाम और बढ़ते रहेंगे.'

टमाटर के बाद प्याज पर आफत, जनता बेहाल

बताते चलें कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने टमाटर की भारी कमी का सामना किया था. अब प्याज की कमी ने पाकिस्तानी रसोई की रीढ़ तोड़ दी है. कराची के बाजारों में प्याज की मांग तो है, लेकिन सप्लाई लगभग जीरो है.

एक गृहिणी ने बताया, 'पहले हम रोज़ प्याज से खाना बनाते थे, अब बिना प्याज के पकाना पड़ रहा है. स्वाद ही चला गया है.' इस संकट से कराची में कारोबार करने वाले छोटे रेस्तरां मालिक भी परेशान हैं. उनका कहना है कि इतनी कीमत पर प्याज खरीदना मुमकिन नहीं है. घाटे से बचने के लिए कुछ ने मेन्यू से ऐसे व्यंजन हटा दिए हैं, जिनमें प्याज की जरूरत होती है.

आर्थिक संकट के बीच नई मुसीबत

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है. विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, महंगाई की दर और IMF की सख्त शर्तों के बीच अब यह प्याज संकट सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. एक्सपर्टों का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाले उत्पाद पाकिस्तान की फूड सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा हैं. जैसे ही यह व्यापार रुका, कीमतों में 30–50 प्रतिशत तक उछाल आ गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति दो हफ्ते और इसी तरह रही, तो नवंबर में सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं.

पाकिस्तानी व्यापारिक संगठनों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि यदि व्यापारिक रास्ते दोबारा नहीं खुले, तो न सिर्फ मंडियों में बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी में अफरातफरी मच सकती है. हालांकि पाकिस्तान सरकार अफगान तालिबान के सामने झुकते हुए नहीं दिखना चाहती. इसलिए संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ईरान और तुर्की से सीमित मात्रा में प्याज और सब्जियां आयात करने का निर्णय लिया है. हालांकि महंगे ट्रांसपोर्ट और आयात लागत की वजह से ये उत्पाद भी पाकिस्तान में महंगे ही पहुंचेंगे.