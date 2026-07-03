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इस शहर में गर्मी से राहत का जबरदस्त जुगाड़, 38 डिग्री पार होते ही अपने आप होने लगती है 'बारिश', एकदम 8°C तक गिर जाता तापमान!

Heat-Beating System News: झुलसाने वाली तेज गर्मी ने सभी के होश उड़ा रखे हैं. यूरोप के देश तो ले थपेड़ों से परेशान हैं और वहां पटरियां तक पिघल रही हैं. इस गर्मी के माहौल में एक शहर में राहत पाने के लिए जबरदस्त जुगाड़ ढूंढ लिया है. इस जुगाड़ की वजह से उन्होंने तापमान के 38 डिग्री से ज्यादा जाने से रोक दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 03:22 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:24 AM IST
इस शहर में गर्मी से राहत का जबरदस्त जुगाड़, 38 डिग्री पार होते ही अपने आप होने लगती है 'बारिश', एकदम 8°C तक गिर जाता तापमान!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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