इस शहर में गर्मी से राहत का जबरदस्त जुगाड़, 38 डिग्री पार होते ही अपने आप होने लगती है 'बारिश', एकदम 8°C तक गिर जाता तापमान!

China Rooftop Rain News: झुलसा देने गर्मी से इन दिनों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है. यूरोप तो दशकों बाद ऐसी भयंकर गर्मी झेल रहा है. वहां की सड़कें तेज गर्मी की वजह से पिघल रही हैं और लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है. चीन भी इस भयानक गर्मी से अछूता नहीं है. झुलसाने वाली गर्मी ने वहां के लोगों के छक्के छुड़ा रखे हैं. लेकिन इस समय्या के बीच वहां के एक प्रांत के लोगों ने गर्मी भगाने का ऐसा जुगाड़ निकाला है, जिसने हर किसी को दंग कर दिया है. इस तरीके की वजह से तापमान में एकदम से 5 से 8 डिग्री की गिरावट आ जाती है. इस ट्रिक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.