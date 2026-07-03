इस शहर में गर्मी से राहत का जबरदस्त जुगाड़, 38 डिग्री पार होते ही अपने आप होने लगती है 'बारिश', एकदम 8°C तक गिर जाता तापमान!

China Rooftop Rain News: झुलसा देने गर्मी से इन दिनों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है. यूरोप तो दशकों बाद ऐसी भयंकर गर्मी झेल रहा है. वहां की सड़कें तेज गर्मी की वजह से पिघल रही हैं और लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है. चीन भी इस भयानक गर्मी से अछूता नहीं है. झुलसाने वाली गर्मी ने वहां के लोगों के छक्के छुड़ा रखे हैं. लेकिन इस समय्या के बीच वहां के एक प्रांत के लोगों ने गर्मी भगाने का ऐसा जुगाड़ निकाला है, जिसने हर किसी को दंग कर दिया है. इस तरीके की वजह से तापमान में एकदम से 5 से 8 डिग्री की गिरावट आ जाती है. इस ट्रिक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.
गर्मी भगाने का यह अनोखा कारनामा चीन के शान्शी प्रांत में अंजाम दिया जा रहा है. वहां के युंचेंग शहर में एक आवासीय कॉम्प्लेक्स में छतों पर पानी के नोजल लगाए गए हैं. उन सभी नोजल से एक साथ पानी की बारीक फुहार छिड़की जाती है. यह बारीक फुहार पूरे कांप्लेक्स और आसपास के इलाके को घने बादलों की तरह ढक लेती है. इससे छत का तापमान कुछ ही मिनटों में 5-8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जबकि नीचे की हवा का तापमान भी 3-6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह स्मार्ट सिस्टम 'रूफटॉप रेन' या 'आर्टिफिशियल मिस्ट' वाष्पीकरण कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है. इस सिस्टम में तेज दबाव वाले नोजल पानी को बेहद बारीक कणों में बदल देते हैं, जो हवा में पहुंचते ही भाप बन जाते हैं. इस प्रक्रिया में वे गर्मी को सोख लेते हैं. ठीक वैसे ही जैसे पसीना सूखने पर शरीर ठंडा होता है. इसी वजह से तेज गर्मी भी अपने आप कम हो जाती है.
मजे की बात ये है कि ये सिस्टम स्मार्ट सेंसर्स से लैस है. जैसे ही तापमान 38°C से ऊपर जाता है तो यह सिस्टम खुद-ब-खुद सक्रिय हो जाता है. इसके बाद छतों पर लगे नोजल से अपने आप पानी की बारीक फुहार निकलने लगती है, जो तापमान को 38 डिग्री से नीचे कर देती हैं.
चीन में यह तकनीक नई नहीं है. इससे पहले वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी इसी तरह के स्प्रे कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था. अब चूंकि पूरी दुनिया में गर्मी ने एक साथ कहर मचा रखा है, ऐसे में शान्शी, सिचुआन और वुहान जैसे शहरों के आवासीय इलाकों में यह सिस्टम तेजी से लगाया जा रहा है.
वायरल वीडियो में दिखता है कि कई हाई-राइज टावर जब एक साथ मिस्ट छोड़ते हैं, जिससे पूरा इलाका ठंडक से भर जाता है. इससे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम होता है, जिससे बिजली की बचत होती है. यही वजह है कि वहां पर इसे आउटडोर एयर कंडीशनर कहकर भी संबोधित किया जा रहा है. युंचेंग का यह कॉम्प्लेक्स अब पूरे चीन और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि जिन इलाकों में गर्मी असहनीय होती जा रही है, वहां पर भविष्य में ऐसे सिस्टम बड़े पैमाने पर अपनाए जा सकते हैं.