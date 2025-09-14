PAKISTAN: मुरीदके में फिर तैयार हो रही लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी फैक्ट्री, शर्मनाक तरीके से ऐंठ रहा फंडिग

Pakistan Funding to Terror Organization: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई की रात लगभग 12:35 बजे पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के गढ़ों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी. इस हमले में भारत ने पाकिस्तान में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी थी. लेकिन अब सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक आतंकी संगठनों ने एक बार फिर से अपने ठिकानों की मरम्मत करवानी शुरू कर दी है. यहां बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब भी इन आतंकी संगठनों को फंडिंग कौन कर रहा है?

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इन दिनों चुपके-चुपके अपने पुराने ठिकाने का रेनोवेशन करने में जुटा है.आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा का ये कार्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरीदके नाम की जगह पर है. एनडीटीवी के मुताबिक इस बात की जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एक डोजियर से मिली है. लश्कर का ये दफ्तर भारतीय वायुसेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था. भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने पंजाब के भीतर तक घुसकर मार्कज तैबा के 1.09 एकड़ इलाके में बने परिसर की तीन मुख्य इमारतों को अपना निशाना बनाया था. इसमें एक लाल रंग की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग थी. इसका उपयोग हथियारों के गोदाम के रूप में किया जाता था जबकि पीले रंग की दो और बिल्डिंगे थीं जिसका उपयोग आतंकियों के रहने के लिए होता था.

कौन कर रहा है आतंकी ठिकानों की मरम्मत का काम?

इन पीली बिल्डिंग्स को उम्म-उल-कुरा के नाम से जाना जाता था. भारतीय वायुसेना के आक्रमण के बाद इस इलाके में सिर्फ इमारतों के ढांचे ही बचे थे. सूत्रों से बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन अब 5 फरवरी 2026 को कश्मीर एकजुटता दिवस के दिन तक इन बिल्डिंगों को फिर से तैयार कर लेगा. ये रिकंस्ट्रक्टेड मर्कज एक बार फिर से आतंकियों की ट्रेनिंग, विचारधारा का और नए प्लान का सेंटर बनेगा. इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मौलाना अबू जर, मर्कज तैबा के निदेशक और लश्कर के मुख्य प्रशिक्षक उस्ताद उल मुजाहिदीन और यूनुस बुखारी को सौंपी गई है.

आतंकी संगठनों के निर्माण के लिए कौन कर रहा है फंडिंग?

डोजियर के अनुसार, इस्लामाबाद ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की उन सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता का सार्वजनिक वादा किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट हो गई थी. अगस्त में लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तानी सरकार से 4 करोड़ रुपये (लगभग 1.25 करोड़ रुपये) की प्रारंभिक राशि प्राप्त हुई. आंतरिक सूत्रों का अनुमान है कि रिकंस्ट्रक्शन की कुल लागत 15 करोड़ रुपये (लगभग 4.7 करोड़ रुपये) से अधिक होगी. यह खुलासा पाकिस्तान की आतंकवाद-विरोधी नीति के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है. वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है और अपने ही घर में आतंकी संगठनों का वित्तपोषण करते हुए दिखाई दे रहा है. जो सीमावर्ती इलाकों में आए दिन कत्ल-ए-आम मचाए रहते हैं.

बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पाकिस्तान का 'शर्मनाक' अभियान

पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में आतंकी संगठनों को वित्तीय समर्थन के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी. अब पाकिस्तान में आई बाढ़ को लेकर सरकार ने दूसरे देशों से और अपने देश में भी बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के लिए मांगे गए पैसों को आतंकी गतिविधियों में लगाना शुरू कर दिया है. बाढ़ पीड़ितों के नाम पर ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उन्ही पैसों से ये आतंकी संगठनों के ठिकानों को मरम्मत के लिए भी फंडिंग कर रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों के नाम पर मिलने वाला फंडिंग के पैसों का बड़ा हिस्सा मुरीदके में लगाया जा रहा है. इस तरह से पाकिस्तान मानवीय मदद के नाम पर आतंक को बढ़ावा देने का शर्मनाक अभियान शुरू किए हुए है.

पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से गठजोड़

मुरिदके में आतंकी संगठनों को होने वाली ये फंडिंग पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है. आतंकवाद को रोकने के बजाय इस्लामाबाद का आतंकी संगठनों को बाढ़ पीड़ितों के पैसों से न सिर्फ उनके ठिकानों को मजबूती दी जा रही है बल्कि उन्हें विस्तारित भी किया जा रहा है.

भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर'

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में देश के 26 नागरिक मारे गए थे. इसके बाद भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया और पाकिस्तान और PoK में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. भारतीय सशस्त्र बलों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के कई शिविरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया.भारत के रातों रात ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं जिन्हें भारत के आयरन डोम्स ने सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया. इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में चुने हुए सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया.

